Население Горячего Ключа за год выросло почти на две тысячи человек

Глава администрации Горячего Ключа Александр Кильганкин отчитался об итогах социального развития муниципалитета за прошедший год. Согласно данным пресс-службы городской администрации, по состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения составила 71,6 тыс. человек, за год оно увеличилось на 1,9 тыс., за десятилетие – на 14,5 тыс. (+25% к численности в предыдущий период).

Официально трудоустроены 20 тыс. жителей Горячего Ключа, при этом количество зарегистрированных безработных за год увеличилась в три раза и достигла 799 человек.

Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях с 2019 выросла на 11%, она составляет 39 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, естественная убыль населения в Краснодарском крае в 2020 году составила 11,8 тыс. человек. В Республике Адыгея к сентябрю 2020 года количество умерших превысило количество родившихся на 992 человека. При этом незначительно снизился темп миграционного прироста: в период с января по сентябрь 2020 года в Краснодарский край прибыло 121,5 тыс. переселенцев, на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом регион покинули 96,5 тыс. человек, на 8,3% меньше, чем в прошлом году. Итоговый миграционный прирост составил около 25 тыс. человек.

Ольга Логинова