Естественная убыль населения в Краснодарском крае составила 11,8 тысяч человек

По данным Росстата к сентябрю 2020 года количество умерших на территории Краснодарского края превысила количество родившихся на 11,8 тыс. человек, в Республике Адыгея – на 992 человека.

При этом незначительно снизился темп миграционного прироста населения региона. В период с января по сентябрь 2020 года в Краснодарский край прибыло 121,5 тыс. переселенцев, на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом регион покинули 96,5 тыс. человек, на 8,3% меньше, чем в прошлом году. Итоговый миграционный прирост составил около 25 тыс. человек. Из них 1,4 тыс. человек переехали из стран дальнего зарубежья, 19,7 тыс. – из стан СНГ.

В Адыгею переехали 14,3 тыс. человек (на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), выбыли 13,1 тыс. (на 24,8% больше), итоговый миграционный прирост составил 1,2 тыс. человек. Среди тех, кто переехал в регион с января по сентябрь 2020 года – 534 человека из стран дальнего зарубежья, вернулось домой за этот период на 36 человек больше. Из стран СНГ в Адыгею переехало 3,3 тыс. человек, уехало на 481 человек больше.

Ольга Логинова