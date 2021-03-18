Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей

Президент США Джо Байден не жалеет о своих жестких высказываниях о президенте России Владимире Путине, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне американский президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он господина Путина убийцей.

«Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос»,— ответила госпожа Псаки, на вопрос о том, жалеет ли Джо Байден, что назвал Владимира Путина убийцей.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что и господин Путин, и господин Байден согласны, что России и США нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства. Господин Путин предложил американскому президенту продолжить дискуссии в прямом эфире.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».