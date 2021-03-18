Поток пассажиров через аэропорт Краснодара снизился на 33%

С января по февраль текущего года пассажиропоток международного аэропорта Краснодар составил 222,5 тыс. человек, на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (332,5 тыс. человек), сообщает пресс-служба организации.

При этом по сравнению с январем 2020 года на 11% выросло количество пассажиров на внутренних рейсах, до 218,8 человек. Международные перелеты выполнялись только чартерными вывозными рейсами в Армению, Таджикистан и Киргизию, количество пассажиров на них составило 3,8 тыс. человек. В феврале 2021 года из кубанской столицы чаще всего летали в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

На 27% снизилось число вылетов самолетов из краснодарского аэропорта, за два первых месяца года их было выполнено 2,1 тыс. Объем обработанных грузов и почты составил около 990 т.

Как писал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток аэропортов Краснодарского края в феврале 2021 года составил 1,8 млн человек, на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из аэропортов региона было отправлено 910,9 тыс. человек, прибыло – 888,2 тыс. человек.

Ольга Логинова