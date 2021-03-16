Пассажиропоток аэропортов Кубани в феврале 2020 года вырос на 5%

Пассажиропоток аэропортов Краснодарского края в феврале 2020 года составил 1,8 млн человек. это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Через аэропорты региона была отправлено 910,9 тыс. человек, прибыло в регион – 888,2 тыс. человек. Наибольшую динамику роста продемонстрировал аэропорт Геленджик: число отправленных пассажиров выросло в восемь раз (12,6 тыс.), прибывших – в 8,5 раз (11,8 тыс.).

В Сочи в феврале 2021 года прибыло 590,8 тыс. пассажиров (+27,3%), отправлено – 591,5 тыс. пассажиров (+26,7%). В Краснодаре – 237,6 тыс. (+68,2%) и 254,9 тыс. (+72,6%) человек, в Анапе – 47,9 тыс. (+26,1%) и 51,8 тыс. (+32,4%) человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Аэропорты Краснодарского края в течение 2020 года обслужили 11,89 млн человек. Это на 11,2% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин