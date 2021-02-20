Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева: он при смерти

Дочери экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, сообщили о ухудшении состояния его здоровья. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что бывший глава якобы умер в больнице. Ее опровергли в пресс-службе УФСИН по республике, добавив, что состояние Александра Соловьева стабильно.

«С утра прошла информация, что он умер, я была в больнице. Со второго раза с порога дали мне посмотреть на него и убедиться, что он жив. Состояние его ухудшилось, нижняя часть парализована, разговаривает, но очень тяжело»,— рассказала “Ъ-Удмуртия” младшая дочь Юлия Соловьева.

Она добавила, что в УФСИН не приняли ее заявление на свидание с отцом. Сейчас она вновь едет в управление, чтобы получить разрешение.

Старшая дочь Александра Соловьева Евгения Сирик сообщила “Ъ-Удмуртия”, что у бывшего главы сломан позвоночник в грудном и поясничном отделах. «Метастазы в грудной клетке. Нижняя часть парализована. С пятницы он не ходит, но сотрудники ФСИН только в понедельник повезли его на обследование. От болевого шока при транспортировке у него произошел инфаркт. При обследовании в кардиологии выяснилось, что отказала единственная почка. Требуются операции на сердце, гемодиализ, операции на позвоночник. Врачи не могут приступить к операциям из-за почки»,— рассказала госпожа Сирик.

Дочь экс-главы добавила, что сегодня ночью у него случился криз и повысился уровень креатинина. «Он при смерти. Сестра прорвалась к нему в палату, на пороге ее остановили. Практически силой вывели. Его охраняет пять человек. Никого не пускают. Он начал заговариваться, еще пока узнает»,— подчеркнула госпожа Сирик.

Напомним, бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был осужден Завьяловским райсудом республики за получении взяток на 139 млн руб. Приговором ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 275 млн руб. Верховный суд Удмуртии оставил решение суда первой инстанции без изменений.