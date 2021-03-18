В «Медведе» раскрыли арестантский уклад

В Москве возбуждено первое уголовное дело о создании ячейки запрещенного Верховным судом России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). По версии следствия, действовало оно в СИЗО «Медведь». К незаконной организации могли быть причастны уголовники с характерными кличками Валера Блатной, Леха Зэка и Мага Киргиз.

Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следственными органами комитета возбуждено уголовное дело по факту организации на территории следственного изолятора запрещенного в РФ движения АУЕ — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По данным следствия, не позднее апреля 2020 года лица, обладающие криминальным авторитетом, организовали на территории ФКУ СИЗО-4 («Медведь») УФСИН России по Москве ячейку международного общественного движения АУЕ, чтобы «пропагандировать его деятельность» среди арестантов.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего и лиц, причастных к его совершению.

Среди подозреваемых, по данным “Ъ”, «авторитеты» Валера Блатной, Гига Зигудийский, Серго Самтретский, Леха Зэка, Ильяс Ингуш и Мага Киргиз.

При этом следует отметить, что по заявлению генпрокурора России Игоря Краснова в августе прошлого года Верховный суд запретил деятельность АУЕ на территории страны, признав эту организацию экстремистской, а Минюст включил ее в соответствующий перечень.

Николай Сергеев