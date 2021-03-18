Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева прокомментировала его освобождение от заключения

Старшая дочь бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, Евгения Сирик назвала его освобождение от заключения из-за болезни ожидаемым. Также она рассказала корреспонденту “Ъ-Удмуртия”, что состояние экс-главы полностью исключало возможность его нахождения в местах лишения свободы.

«В принципе я ожидала, что это произойдет, потому что он в очень плохом состоянии. Не знаю, сколько ему еще осталось, но я так понимаю в СИЗО состояние постоянно проверяется, обследуется. Поэтому я так и думала, что отпустят его умирать домой. Я не знаю, что происходило во время судебного процесса. Я так поняла, что было выездное заседание, и оно проходило на территории медсанчасти. Адвокатов я еще не видела, свяжемся с ними часа через полтора только. В принципе решение было ожидаемым, ситуация была прогнозируемой, потому что он на момент вынесения судебного решения противопоказания, которые полностью исключали возможность нахождения его в местах лишения свободы. Я удивлена, как он четыре месяца просидел, что продержался очень долго, должно было произойти все гораздо раньше. И до сих пор не могу понять, почему у него сломан позвоночник»,— подчеркнула госпожа Сирик.

Напомним, что сегодня суд освободил Александра Соловьева от наказания в виде лишения свободы из-за болезни. Ранее дочери экс-главы Удмуртии сообщали о ухудшении состояния его здоровья.