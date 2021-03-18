Экс-главу Удмуртии Соловьева освободили от заключения из-за болезни

Завьяловский районный суд Удмуртии освободил бывшего главу региона Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, от наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

Напомним, что дочери экс-главы сообщили о ухудшении состояния его здоровья. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что бывший глава якобы умер в больнице. Ее опровергли в пресс-службе УФСИН по республике, добавив, что состояние Александра Соловьева стабильно. Позже в суд поступило ходатайство экс-главы об освобождении от наказания из-за болезни.