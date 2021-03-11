Экс-глава Удмуртии Соловьев попросил суд освободить его от наказания по состоянию здоровья

Осужденный за получение взяток экс-глава Удмуртии Александр Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни. Документ поступил в Завьяловский районный суд республики, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона. Александр Соловьев в настоящее время находится в медицинском учреждении ФСИН России.

Ходатайство осужденного принято к производству суда, оно будет рассмотрено 18 марта на закрытом судебном заседании, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2020 года Завьяловским районным судом он был признан виновным в получении взяток на 140 млн руб. и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 275 млн руб. Верховный суд Удмуртии в начале февраля 2021 года оставил это наказание без изменений.

15 февраля стало известно о его госпитализации. По словам родственников бывшего главы Удмуртии, у него случился инфаркт и отказала единственная почка.

Михаил Красильников, Ижевск