Парад Кубанского казачьего войска в 2021 году пройдет без зрителей

В этом году традиционный парад Кубанского казачьего войска, а также парад, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без участия зрителей. При этом будет организована прямая трансляция действа на краевом телевидении, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на региональном оперативном штабе.

«Сейчас мы фиксируем стабильную эпидобстановку, но предсказать, какая будет ситуация даже на 1 мая, мы не можем. И все ограничения снимать еще рано. Поэтому предстоящие в крае парад Победы и Казачий парад проводить будем, но без зрителей», – сказал Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, 9 мая 2021 года парад Победы в Новороссийске вновь пройдет без зрителей. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн. Такой формат проведения праздничного военного шествия выбран в связи с угрозой распространения коронавируса.

Василий Хитрых