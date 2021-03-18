Парад Победы в Новороссийске в 2021 году вновь пройдет без зрителей

9 мая 2021 года парад Победы в Новороссийске вновь пройдет без зрителей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Мероприятие будут транслировать в режиме онлайн.

Такой формат проведения праздничного военного шествия выбран в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске также прошел без зрителей. За шествием войск и военной техники наблюдали 8 ветеранов. Увидеть трансляцию торжественного шествия можно было также в эфире городского и краевого телевидения.

По данным пресс-службы ЮВО, в этом году все участвующие в параде военнослужащие пройдут курс вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V».

Также известно, что в честь 76-й годовщины Победы в Южном федеральном округе проведут 10 парадов. Они пройдут в Новороссийске, Волгограде, Керчи, и Севастополе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В праздничных мероприятиях примут участие более 15 тыс. военнослужащих. Задействуют более 400 единиц военной техники.

Наталья Решетняк