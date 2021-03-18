В Краснодарском крае с 5 апреля увеличат заполняемость кинотеатров до 50%

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На краевом оперативном штабе принято решение увеличить заполняемость театров, кинотеатров, домов культуры, стадионов и других спортивных объектов с 5 апреля до 50%. В настоящее время действует ограничение на заполняемость залов не более 30%. В деловых мероприятиях могут участвовать не более 100 человек.

Смягчение ограничений, по словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, связано с тем, что жители региона хотят увидеть новые фильмы и постановки, а заведениям необходимо зарабатывать деньги.

Кроме того, с 5 апреля будут разрешены групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах при обязательном соблюдении всех антиковидных мер. Существует также запрос на увеличение количества участников деловых мероприятий. «Необходимо продумать алгоритм, посмотреть, какое может быть количество участников с учетом того, проводится мероприятие в помещении или на открытом воздухе», – отметил губернатор.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 22 марта в крае снимается запрет на работу предприятий общепита без уличного входа, а в медицинских учреждениях возобновляется деятельность по диспансеризации и профилактическим осмотрам.

Дмитрий Михеенко