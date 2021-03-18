На Кубани снимут запрет на работу кафе и ресторанов в ТЦ и офисных зданиях

Фото: yandex.ru

С 22 марта в Краснодарском крае снимается запрет на работу предприятий общепита без уличного входа. Такое решение было принято на заседании краевого оперативного штаба.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, речь в основном идет о заведениях общепита, располагающихся в торговых центрах и офисных зданиях. По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет снять запрет на деятельность таких кафе и ресторанов. Однако, по ее мнению, нельзя ослабевать мероприятия по соблюдению социальной дистанции, масочного режима и проведения дезинфекции. «Фудкорты открывать еще рано», – подчеркнула госпожа Потемкина.

Всего в Краснодарском крае 108 кафе и ресторанов без отдельного уличного входа. Это чуть более 1% от общего числа предприятий общепита. Снятие запрета позволит восстановить более 550 рабочих мест.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 22 марта в Краснодарском крае принято решение возобновить деятельность медицинских учреждений по диспансеризации и профилактическим осмотрам.

Дмитрий Михеенко