Воронежская ГК «Олимп Здоровья» открыла первую клинику в Москве

Группа компаний «Олимп Здоровья», основанная воронежским финансистом Александром Соловьевым, запустила свою первую медицинскую клинику в Москве. «Она уже начала работать, ведется запись и прием пациентов»,— рассказали “Ъ-Черноземье” в самой группе.

Московская «Олимп Клиник» занимает 2,5 тыс. кв.м в шестиэтажном здании. Ее основной профиль — эстетическая медицина (пластическая хирургия, косметология, стоматология, гинекология), однако в целом клиника «ориентирована на мультидисциплинарный подход в оказании услуг». «Пока в состав команды врачей входят 36 человек и более 50 медицинских сестер, ассистентов и медицинских секретарей, представляющих десять направлений. В течение года ожидается увеличение штата клиники в пределах 200 человек»,— уточнили “Ъ-Черноземье” в ГК.

Об открытии «Олимпом Здоровья» клиники в Москве стало известно в конце 2019 года. Объем вложений в объект в ГК оценивали в сумму около 1 млрд руб. Основатель клиники Александр Соловьев пояснял “Ъ-Черноземье”, что цель компании — не создавать дополнительную конкуренцию на московском рынке, а «создать центр для обмена опытом специалистов из разных регионов РФ и стран Европы». «Одна из задач «Олимп Клиник» — развитие всей группы компаний за счет активного обмена опытом и технологиями, организации консультирования и лечения столичными врачами как в воронежских клиниках, так и с помощью удаленных консультаций. Фактически мы создаем платформу для внедрения новых методик и технологий на воронежский рынок медицинских услуг»,— пояснила “Ъ-Черноземье” председатель совета директоров ГК «Олимп Здоровья» Наталья Соловьева.

Как Александр Соловьев решил инвестировать в медицину, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков