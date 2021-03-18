Суд в Армении оставил Оника Гаспаряна главой Генштаба

Административный суд Армении решил оставить на посту начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Об этом сообщил его адвокат Артур Ованнисян. При этом аппарат премьер-министра республики Никола Пашиняна настаивает, что господин Гаспарян освобожден от должности.

«Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента»,— сказал господин Ованнисян ТАСС.

«Согласно 2 части 139 статьи конституции указ президента вступает в силу силой закона. Конституция не предусмотрела возможность отмены вступившего в силу закона указанной конституционной нормой. Соответственно, Оник Гаспарян был освобожден от должности начальника Генерального штаба ВС, и процесс назначения нового начальника Генерального штаба ВС продолжается в порядке, установленном частью 2 139 статьи конституции»,— говорится в заявлении аппарата премьера.

На прошлой неделе президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Генштаба. По заявлению пресс-службы господина Саркисяна, предложение было возвращено премьеру с возражениями.

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале, после того как первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. 10 марта премьер заявил, что господин Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент не подписал указ в срок и при этом не оспорил его в Конституционном суде. Временно исполняющим обязанности начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Степан Галстян.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Под Николом Пашиняном зашатался кризис».