Алиев уведомил председателя ОБСЕ о переговорах с Ереваном об открытии коммуникаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал переговорный процесс с Арменией по поводу открытия транспортной коммуникации между странами. При встрече с главой МИДа председательствующей в ОБСЕ Швеции Анн Линде он сказал, что в рамках процесса уже было проведено несколько встреч.

«Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это — часть заявления, подписанного 10 ноября (совместное заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. — “Ъ”). Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях»,— передаются слова господина Алиева на его сайте.

Господин Алиев сказал, что открытие коммуникаций «будет на пользу всем странам региона» и «может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны». «Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к этому. Мы выполнили свою задачу»,— сказал он во время встречи с госпожой Линде.

11 и 12 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с господина Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Одной из темой переговоров было разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. По утверждению Кремля, в вопросе разблокировки коммуникаций была «в позитивном ключе отмечена деятельность» рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

О согласовании процесса разблокировки — в материале “Ъ” «Миротворцы путей сообщения».