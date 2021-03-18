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На Кубани с 22 марта возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры

На заседании краевого оперативного штаба принято решение возобновить с 22 марта проведение в регионе диспансеризации и профилактических осмотров жителей. Это, по словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, связано с тем, что в крае снижается уровень заболеваемости коронавирусом. Так, на сегодняшний день на дому и в стационарах от COVID-19 лечатся в три раза меньше пациентов, чем в начале года.

«Сегодня стабильная эпидситуация позволяет постепенно закрывать ковидные госпитали, переводить больницы в привычный режим. Мы год не проводили диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры», – сказал господин Кондратьев.

В медицинских организациях, где будет проходить диспансеризация, предусмотрят входные фильтры, будет организована предварительная запись, работа в вечернее время и выходные дни. Планируется, что в 2021 году диспансеризацию пройдут более 1,1 млн взрослых. Профилактическими осмотрами охватят более 1,1 млн детей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае было выявлено 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 40 847 человек. Выздоровели за сутки 113 человек (35 674 человека за все время), умерли за время пандемии 2171 человек.

Дмитрий Михеенко


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