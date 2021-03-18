Путин поздравил крымчан с семилетием присоединения Крыма к России

Президент Владимир Путин поздравил жителей Крыма и Севастополя с седьмой годовщиной присоединения к России. Глава государства сказал, что дата является праздничной для всей страны.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России»,— сказал господин Путин во время видеоконференции с представителями общественности полуострова.

Мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма проходят в том числе в других городах России. 18 марта в Москве в спортивном комплексе «Лужники» состоится праздничный концерт. Владимир Путин может принять в нем участие, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы не исключаем такой возможности, если такое решение будет принято самим президентом»,— сказал он во время пресс-колла. Отметим, что в связи с распространением коронавируса зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и быть в масках, а количество зрителей не должно превысить 50% от общего числа мест в «Лужниках».

Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство стран мира считают полуостров незаконно оккупированным Россией. Россия считает вопрос принадлежности Крыма решенным.

О «крымском вопросе» в новейших отношениях России и Украины — в материале “Ъ” «Обстановка становится крымоопасной».