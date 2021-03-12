В Москве 18 марта пройдет концерт в честь присоединения Крыма

В Москве пройдет праздничный концерт в рамках Дней Крыма, сообщила пресс-служба правительства города. Мероприятие состоится 18 марта в «Лужниках».

«В рамках реализации программы межрегионального сотрудничества правительство Москвы с 18 по 21 марта проводит в столице традиционные Дни Крыма. В городе откроются различные выставки, посвященные жизни и истории Крыма, а также пройдет праздничный концерт»,— говорится в сообщении.

В разных точках Москвы откроют туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий для отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей. Также до 31 марта на Тверском бульваре пройдет фотовыставка «Крым сегодня». С 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История».

Концерт в «Лужниках» организован департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, комитетом по туризму Москвы, комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы и АО Олимпийский комплекс «Лужники». В условиях пандемии коронавируса COVID-19 количество зрителей на концерте не должно превышать 50% от общего числа заполняемости комплекса, сами зрители должны будут соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Общая заполняемость «Лужников» — 81 тыс. человек.

В Москве отменено большинство ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом. Запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим в городе сохраняются. В прошлом году традиционный фестиваль «Крымская весна» был отменен из-за распространения вируса. В 2019 году в мероприятиях фестиваля участвовали более 800 тыс. человек. В этом году мэрия Москвы проведение фестиваля ранее не анонсировала.