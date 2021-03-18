«Талибан» может поддержать резолюцию об отказе от идеи «возрождения Исламского Эмирата» в Афганистане

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом резолюции московской конференции в формате «расширенной тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан), которая проходит в Москве с участием представителей правительства Афганистана, оппозиционеров и запрещенного в России террористического движения «Талибан».

В тексте, который раздали участникам встречи в самом ее начале, десять пунктов. Среди них есть достаточно размытые формулировки об «искреннем требовании афганского народа установить прочный и продолжительный мир» и том, что любое мирное решение должно гарантировать сохранение прав граждан Афганистана, «включая женщин, мужчин, детей, жертв войны и меньшинств».

Однако есть и более конкретные пункты. Например, в документе содержится призыв ко всем сторонам конфликта «снизить уровень насилия», а к движению «Талибан» — еще и отказаться от идеи традиционного «весеннего наступления», чтобы подготовить почву для политического соглашения.

Наиболее принципиальным можно назвать третий пункт: «Как указано в резолюции Совбеза ООН 2513 от 2020 года, мы не поддерживаем восстановление Исламского Эмирата и призываем правительство Исламской Республики Афганистан и Высший совет национального примирения открыто взаимодействовать с партнерами из "Талибана" ради достижения решения в переговорах». Напомним, что движение «Талибан» считает себя законным правительством «Исламского Эмирата Афганистан» — именно так они называли государство во время своего правления в 1990-е годы.

Таким образом подписание резолюции именно в такой редакции в присутствии талибов можно назвать серьезной интригой встречи — если это произойдет, значит, «Талибан» пошел на серьезную уступку. Возможно, поэтому делегация талибов, появившись в холле «Президент-отеля» утром, затем пропала и пришла в зал последней. Замглавы делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай не ответил на вопрос “Ъ” о том, согласен ли он с этим пунктом — он просто прошел мимо.

Спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад также отказался комментировать текст резолюции до согласования. «Вы увидите текст общего заявления»,— единственное, что сказал он.

О подготовке к встрече в Москве — в материале “Ъ” «Придется сидеть без Дели».

Кирилл Кривошеев