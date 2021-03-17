Придется сидеть без Дели

Международная встреча по урегулированию в Афганистане, которая пройдет 18 марта в Москве в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан), послужила причиной скандала. После того как на консультации не была приглашена Индия, имеющая стратегические интересы в Афганистане, ведущие индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией, имеющих статус «привилегированного стратегического партнерства». В свою очередь, США инициировали участие Индии в другом форуме по Афганистану — намеченной на 27 марта конференции в Стамбуле. Проамериканское лобби в Дели призывает подвести черту под традиционными отношениями с Москвой и сделать ставку на США.

Афганское урегулирование станет одной из главных международных новостей ближайших недель. Вначале 18 марта в российской столице пройдут консультации в формате так называемой расширенной тройки (Россия, США, Китай и Пакистан). А 27 марта в Стамбуле по инициативе Вашингтона под эгидой ООН пройдет конференция по Афганистану, в которой примут участие Россия, США, Индия, Китай и Пакистан.

Организаторы московской конференции, к участникам которой обратится с приветствием глава МИД РФ Сергей Лавров, называют главной задачей создание условий для активизации межафганских мирных переговоров в Дохе. Москва и Вашингтон декларируют стремление не конкурировать, а выступать с общих позиций по афганскому урегулированию.

Впрочем, российский и американский сценарии международного посредничества по Афганистану предполагают участие в нем двух разных составов игроков. Сопоставление списков участников «московского» и «стамбульского» процессов выявляет их принципиальное несовпадение: на консультации в Москву не приглашена ведущая региональная держава — Индия.

Афганское направление стало одним из приоритетных во внешней политике Индии, которая пытается не допустить смены действующей власти в Кабуле на некое переходное правительство и реализации сценария возвращения к власти талибов, контролируемых Пакистаном.

В связи с этим Дели оказывает правительству президента Ашрафа Гани внушительную помощь.

Как сообщили “Ъ” в посольстве Индии в РФ, с 2001 года Дели выделил более $3 млрд на реконструкцию, восстановление и экономическое развитие Афганистана. Совместные проекты включают, в частности, строительство 218-километровой дороги от приграничного с Ираном города Заранджа до города Деларам на юге Афганистана, двух плотин: одной для выработки электроэнергии и орошения, другой — для обеспечения питьевой водой Кабула. Индия также оказывает Афганистану гуманитарную помощь и содействует укреплению национальных сил безопасности.

Учитывая это, отсутствие приглашения со стороны России, отношения с которой для Индии имеют официальный статус «привилегированного стратегического партнерства», стало для Дели неожиданностью. В то время как на официальном уровне скандал не комментируется, ведущие индийские СМИ заполнили комментарии, авторы которых задаются вопросом: можно ли и дальше считать Россию страной, которая занимает единые или схожие позиции с Дели по вопросам региональной безопасности.

«В Москве пройдет “мирная конференция” по Афганистану, от участия в которой Индия была отстранена ее “другом на все времена” — Россией. По-видимому, это было сделано по настоянию Пакистана и его “железного брата” Китая»,— отмечает газета Thе Daily Guardian, обращая внимание на то, что среди почетных гостей оказался «даже Катар», но нет Индии.

«Афганистан имеет огромное стратегическое значение для Индии, которая вложила миллиарды долларов в развитие этой страны. Кроме того, Индия не может позволить Пакистану и Китаю превратить Афганистан в свою площадку. Однако, несмотря на это, Россия вместе с Китаем и Пакистаном вытесняет Индию из Афганистана. Если это сигнал Индии, осуждающий ее сближение с США и участие в Четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), то это должно стать для нас уроком. Индии пора снять розовые очки, она больше не может надеяться на продолжение этой “истории любви” с Россией»,— отмечает Thе Daily Guardian.

Другое ведущее издание — The Print, публикующее материал под заголовком «Индия и Россия менее полезны друг другу: разногласия будут только расти», отмечает: «Разногласия между Индией и Россией по геополитическим вопросам только возрастут, и Афганистан — лишь один из многих таких вопросов».

Российское посольство в Индии попыталось охладить страсти, распространив заявление, дезавуирующее версию о том, что Индия не была приглашена в Москву из-за позиции Китая и Пакистана. «Диалог между Россией и Индией всегда был очень тесным и дальновидным по всем глобальным и региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане»,— говорится в сообщении российской дипмиссии. В заявлении отмечается, что в будущем Индия сможет «быть еще более глубоко вовлечена» в афганское урегулирование.

Однако это разъяснение еще больше накалило страсти: индийские СМИ задаются вопросом, почему «более глубокое вовлечение» необходимо откладывать на будущее. А газета The Indian Express, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщает, что Россия также возражала против участия Индии в конференции в Стамбуле, на чем настояли США.

«Многие в индийских СМИ и экспертном сообществе восприняли отсутствие приглашения Дели на московские консультации по Афганистану как дипломатическую катастрофу. Это воистину королевский подарок проамериканскому лобби в Дели, которое призывает подвести черту под традиционными отношениями с Москвой и сделать ставку на США»,— заявил “Ъ” независимый индийский эксперт Винай Шукла.

Причины отсутствия Дели на московских консультациях “Ъ” пояснил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «“Расширенная тройка” в составе России, США, Китая и Пакистана была создана на основе критериев влияния всех ее участников на обе конфликтующие стороны в Афганистане. Индия же имеет влияние только на одну из сторон — и по этому критерию она не была приглашена на консультации в Москву. В будущем, когда мирный процесс и переговоры будут конструктивно продолжены, можно будет — и “расширенная тройка” об этом уже не раз заявляла — приступить к расширению состава за счет крупных доноров. Тогда присоединение Индии будет, конечно же, приветствоваться»,— заверил “Ъ” господин Кабулов.

«Одним из итогов московских консультаций по Афганистану станет укрепление американо-индийских отношений, неизбежное в связи с нежеланием российских организаторов приглашать Дели. При этом остается неясным, какие политические преференции может получить Россия»,— пояснил “Ъ” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.

«Нынешняя линия Москвы в отношении Афганистана вызывает все более негативную реакцию со стороны правительства в Кабуле, учитывая, что идея замены нынешнего законного правительства Ашрафа Гани неконституционным “временным переходным правительством” воспринимается как попытка фактического государственного переворота", — настаивает политолог. Отметим, что линии на создание переходного правительства придерживается и Вашингтон. «Правительство Афганистана принимает участие в предстоящих консультациях для галочки, чтобы избежать откровенного демарша, — убежден Андрей Серенко. — При этом не нужно питать иллюзий относительно того, что экс-президент Хамид Карзай и несколько ветеранов афганской политики, которые будут участвовать во встрече в Москве, представляют все афганское обществе и, тем более, способны обеспечить его единство». По его словам, «разношерстная группа “карзайхелей”, как иронично именуют в Афганистане политических попутчиков Хамида Карзая по его регулярным визитам в Москву, представляет лишь одну и далеко не самую влиятельную фракцию в афганской политической элите». А что касается представителей отдельных этнополитических кланов — узбекского, хазарейского, таджикского, которые также приглашены на московские консультации, то они, по словам Андрея Серенко, «способны имитировать некое подобие единодушия лишь в чужих столицах»: «Как только они возвращаются в Кабул, от этой демонстрации единства не остается и следа».

Сергей Строкань, Елена Черненко