В Краснодарском крае 126 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Краснодарском крае было выявлено 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 40 847 человек. Выздоровели за сутки 113 человек (35 674 человека за все время), умерли за время пандемии 2171 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили в краевом оперативном штабе.

За прошлые сутки COVID-19 выявили у 48 мужчин и 78 женщин в возрасте до 90 лет. В их числе пятилетний ребенок. Больше всего положительных тестов на коронавирус в Краснодаре (34), Сочи (21), Новороссийске (15), Тихорецком районе (9), Геленджике (7), а также в Выселковском и Калининском районах (по 6). В Туапсе, Анапе, Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе по два подтвержденных случая.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в настоящее время 65 заболевших находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще двое – на ЭКМО. 1055 граждан с ковидом лечатся в стационарах, 1947 человек – дома.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по данным на 17 марта 2021 года в Краснодарском крае было выявлено 124 новых случая коронавирусной инфекции.

Дмитрий Михеенко