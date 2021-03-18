Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумова стала консультантом Агрокомплекса Ткачева

Ушедшая летом 2019 года с поста генерального директора торговой сети «Магнит» Ольга Наумова стала стратегическим консультантом АО фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Она будет руководить работой по повышению эффективности холдинга, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Стратегический совет является совещательным органом, который сформирован из числа топ-менеджеров «Агрокомплекса». Он призван решить широкий круг вопросов долгосрочного развития компании в части инвестиций, географии поставок и каналов продаж, цифровизации, реструктуризации непрофильных активов, а также ключевых финансово-экономических результатов работы.

«Моя первоочередная задача — систематизировать управление проектами. Определить приоритеты и выстроить процесс проработки с точки зрения потенциала рынка и с учетом синергетического эффекта в масштабах всей группы», - говорит госпожа Наумова.

Ольга Наумова также будет заниматься экспертной поддержкой решений компании по цифровой трансформации бизнеса и развитию розницы, а также выработкой предложений по разным направлениям деятельности агрокомплекса.

Как писал ““Ъ-Кубань”, в июне 2019 года генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». До работы в «Магните» госпожа Наумова была генеральным директором торговой сети «Пятерочка».

О кадровых перестановках в торговой сети «Магнит» читайте в материале “Ъ-Кубань” «Стратегию передали президенту»

Дмитрий Михеенко