Стратегию передали президенту

Совет директоров ПАО «Магнит» избрал на должность президента продуктового ритейлера выходца из «Ленты» Яна Дюннинга, а также расширил его полномочия, сделав председателем комитета по стратегии. За генеральным директором «Магнита» Ольгой Наумовой, пришедшей туда из X5 Retail Group, остаются функции по текущему управлению. Как полагает источник “Ъ-Кубань”, близкий к руководству ПАО, Совет директоров не доволен результатами стратегии, которую реализуют выходцы из X5 по изменению и децентрализации ритейлера, поскольку она негативно отразилась на финансовых показателях общества. Эксперты считают, что выбранная Ольгой Наумовой стратегия «Магнита», и то, как она претворялась в жизнь, привело к снижению финансовых показателей, противоречивым сделкам, упущенным возможностям и росту долговой нагрузки.

Президентом ПАО «Магнит» сроком на три года переизбран Ян Дюннинг. Он же назначен председателем комитета Совета директоров по стратегии компании, говорится в отчете ритейлера, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Совет директоров ПАО «Магнит» возглавил, как и прежде, Чарльз Райан.

Как сообщил “Ъ-Кубань” на условиях анонимности источник, в прошлом близкий к руководству «Магнита», решения последнего Совета директоров и передача Яну Дюннингу полномочий по стратегии и ведению текущей деятельности компании могут означать, что эти направления по большей части перестанет курировать гендиректор ритейлера Ольга Наумова.

Также госпоже Наумовой и еще пятерым выходцам из X5 Retail Group были переданы акции компании. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Ольга Наумова на минувшей неделе впервые стала акционером ПАО «Магнит». Размер доли принадлежащих ей обыкновенных акций «Магнита» составил 0,016173%. Согласно отчетности компании, экс-менеджеры «Пятерочки», а теперь члены правления «Магнита» Татьяна Князева и Марья Дэй получили 0,003332 % и 0,001617 % акций соответственно. Экс-финансовый директор X5 Retail Group Елена Милинова (сейчас финдиректор «Магнита») стала обладателем 0,007068 % акций, а бывший директор «Перекрестка» Владимир Сорокин, который занял в «Магните» пост коммерческого директора, получил 0,018135 % акций.

«Годом ранее, примерно в те же даты, то же самое происходило и с топ-менеджерами “Магнита”, которые оставались после Галицкого», - рассказал собеседник, предполагая вероятность скорого ухода и «золотые парашюты» в виде акций для перешедших с госпожой Наумовой в компанию бывших сотрудников «Пятерочки» и «Перекрестка».

Напомним, что перед тем, как прошлый топ-менеджмент покинул компанию, он получил подобные «золотые парашюты», а последний соратник Сергея Галицкого в Совете директоров ритейлера Илья Саттаров покинул правление «Магнита» в октябре 2018 года в связи с решением совдира.

Источник допускает, что решение передать полномочия по реализации стратегии «Магнита» Яну Дюннингу может быть связано с недовольством правления финансовыми результатами компании. Так, согласно документации, чистая прибыль ритейлера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые три месяца 2019 года снизилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб., EBITDA снизилась на 6,5% до 19,1 млрд руб., чистый долг по состоянию на 31 марта вырос до 182,6 млрд руб. Это, по мнению собеседника “Ъ-Кубань”, может быть следствием неудачной реализации выбранной стратегии, которая схожа со стратегией конкурирующего ритейлера.

В частности, по словам источника, на протяжении последнего года шел процесс формирования макрорегионов, передачи нового функционала регионам и децентрализации полномочий. До этого момента компания управлялась исключительно из головного офиса. Из-за этого головной офис якобы лишился практически всего линейного и компетентного менеджмента, поскольку по мере формирования макрорегионов там набирались совсем новые люди. «При этом новым кадрам передавались только функции, а не компетенции. Их передать уже было некому. Как следствие, компания не смогла выходить на свои плановые показатели. Новые люди в регионах не были готовы руководить как минимум на том же уровне. Даже если сегодня попытаться все вернуть, ритейлер все равно по инерции еще долго будет катиться вниз», - предполагает источник.

Он пояснил, что, когда, к примеру, функционал, который осуществлял линейный менеджмент в головном офисе, передавался руководителям в макрорегионах, люди из головного офиса просто уходили из компании, хотя именно они знали как устроена работа и как наладить ее в обновленной структуре. Им якобы предлагалось перевестись в регионы, но на практике желающих менять место проживания и работать на более низкой должности и зарплате было мало. Данную информацию также подтвердила одна из аналитиков «Магнита», которая, как и многие ее коллеги, в настоящий момент находится в поиске работы.

Ян Дюннинг пришел в «Магнит» из «Ленты», где с 2009 года занимал пост генерального директора, в декабре прошлого года, а 18 января 2019-го Совет директоров одобрил его кандидатуру на пост президента и члена правления компании. Ольга Наумова стала генеральным директором ПАО «Магнит» 22 июня 2018 года. С 16 мая прошлого года она занимала пост исполнительного директора ритейлера. С мая 2013 года по апрель 2018 года госпожа Наумова была гендиректором входящей в X5 Retail Group «Пятерочки».

Сегодня, по словам источника, в руководстве «Магнита» осталось еще очень много сотрудников из X5 Retail Group, пришедших вместе с Ольгой Наумовой. В частности, это может быть связано с тем, что вместе с ней в «Магнит» из X5 пришла Татьяна Князева, отвечавшая в конкурирующем ритейлере за кадры. В то же время собеседник не исключает, что в скором времени госпожа Наумова может уйти из компании, а следом за ней и привлеченные из Х5 менеджеры. Ряд аналитиков крупнейших российских компаний подтвердили “Ъ-Кубань”, что такая информация муссируется на уровне слухов, однако комментировать ее преждевременно. В пресс-службе «Магнита» в течение рабочего дня не смогли прокомментировать результаты прошедшего заседания Совета директоров и усиление роли господина Дюннинга в руководстве ритейлера.

«Магнит» с 2016 года начал серьезно терять в показателях годовой и квартальной выручки, а также эффективности (EBITDA). Рост выручки ритейлера за 2017 год по сравнению с 2016-м составил всего 6,38% (до 1,143 трлн руб.) вместо прогнозируемых 8—10%, показав самые низкие темпы роста за всю историю компании. По итогам того же года, общество, являющееся лидером среди российских продуктовых ритейлеров, по выручке, уступило первенство в этой области X5 Retail Group. По итогам первого квартала 2019 года выручка «Магнита» почти на 100 млрд руб. ниже, чем у X5, а ее рост отстает от конкурента на 6,4 п.п. По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, у ретейлера пока нет никаких шансов опередить X5 Retail Group и по показателям выручки, и по показателю EBITDA.

«Я думаю, что твердое второе место по этим показателям “Магниту” обеспечено. Компания реализует свою стратегию, расширился ассортимент на полках магазинов, происходят другие положительные изменения, но, надо понимать, что у конкурентов тоже работают не дилетанты и по каким-то параметрам не уступают, а по каким-то превосходят руководство “Магнита”», - рассказал эксперт.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считает, что к упущенной выгоде и росту долговой нагрузки привели ошибки в выбранной стратегии развития. «Очевидно, что вернуть лидерство "Магниту" удастся в случае, если менеджмент усовершенствует бизнес-модель и начнет активно наверстывать упущенное», - заявила она.

Портфельный менеджер «Открытия Брокер»Тимур Нигматуллин считает, что сейчас преждевременно оценивать итоги реализации действующей стратегии ритейлера. При этом, по его словам, двоевластие в «Магните» изначально выглядело сомнительным решением Совета директоров. «Вероятно, сейчас компания и акционеры будут за него расплачиваться», – говорит аналитик.

Дмитрий Михеенко