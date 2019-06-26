Генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова покинула компанию

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Генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Об этом говорится в официальном сообщении ритейлера. Президент «Магнита» Ян Дюннинг возьмет на себя роль гендиректора общества. Уточняется, что господин Дюннинг останется на посту заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».

По словам председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Чарльза Райана, результаты профессионального вклада Ольги Наумовой в «Магнит» послужат прочной основой для дальнейшего развития бизнеса. «Я рад, что Ян становится президентом и генеральным директором ПАО “Магнит”. Для успешной реализации стратегии трансформации нам нужно продолжить строить единую высокоэффективную команду, достичь операционного превосходства и дальнейшего повышения финансовой дисциплины, при этом каждый день делая нашему покупателю самое лучшее ценностное предложение», - прокомментировал Чарльз Райан. Сам Ян Дюннинг поблагодарил Совет директоров компании за оказанное ему доверие.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае этого года Совет директоров ПАО «Магнит» выдал Ольге Наумовой и еще четырем менеджерам, пришедшим за ней из сети Х5, акции компании. По мнению источников, акции стали своего рода «золотыми парашютами» для бывших сотрудников «Пятерочки» и «Перекрестка» перед их уходом. Причиной недовольства Совета директоров стратегией развития «Магнита», которую реализовывала госпожа Наумова, стали низкие финансовые показатели ритейлера. Кроме того, по словам людей, близких к топ-менеджменту компании, децентрализация «Магнита» и создание системы макрорегионов привели к сокращению компетентных сотрудников из головного офиса, а также другим негативным последствиям для ритейлера.

Дмитрий Михеенко