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Красноярский омбудсмен призвал не притеснять членов общины Виссариона по религиозному признаку

Уполномоченный по правам человека Красноярского края Марк Денисов назвал действия силовых структур в отношении членов религиозной организации «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) одним из самых спорных, с точки зрения правозащитника, событий 2020 года. Свое мнение омбудсмен высказал в четверг на сессии заксобрания региона во время представления ежегодного доклада о реализации прав человека в регионе.

«Как правило, в основе уголовных дел лежит какой-то материальный результат преступления — труп, увечье, материальный ущерб. Но порой в основе всего следствия лежит чье-то высокопоставленное мнение и приказ найти хоть что-нибудь любой ценой. В случае с "Церковью последнего завета" за год работы из сотен допросов удалось найти аж двух пострадавших, у одного расстройство сна, у другого тревожный синдром»,— подчеркнул Денисов.

Уполномоченный призывает силовые структуры, задействованные в данном деле, «не дать трансформироваться» уголовному преследованию Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова в притеснения по религиозному признаку 5 тыс. жителей нескольких таежных деревень края. «Стремление обнулить акты землеотводов на ИЖС за последние 30 лет под эгидой защиты лесов приведут к сносу жилья и человеческим трагедиям»,— говорится в докладе господина Денисова, опубликованном на сайте омбудсмена. Он также призвал обеспечить безопасность трех подследственных и защитить их «от применения недозволенных методов получения показаний по уголовному делу». Как указано в отчете омбудсмена, защита одного из арестованных передала жалобу о том, что к нему применялись пытки в СИЗО Новосибирска. В областном ГУФСИН заявляли, что не нашли этому подтверждения.

Как сообщалось, основатель ЦПЗ Сергей Тороп, а также его сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 239 и ч. 3 ст. 111 УК РФ). В сентябре прошлого года их задержали в Курагинском районе, а затем арестовали. В марте 2021 года стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело против двух членов ЦПЗ, которых обвиняют в воспрепятствованию законной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Анастасия Вещикова, Красноярск


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