Суд рассмотрит дело в отношении членов общины Виссариона, помешавших работе журналистов

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело против двух членов местной религиозной организации «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Следствием установлено, что в августе 2020 года съемочная группа федеральной телекомпании приехала в Курагинский район Красноярского края для подготовки сюжета о деятельности церкви. 23 августа в микрорайоне «Обитель Рассвета» поселка Жаровск в процессе записи интервью с одним из лидеров общины на корреспондента напали местные жители, выхватили из рук микрофон и разбили видеокамеру.

Уголовное дело направлено в Курагинский районный суд Красноярского края. Максимальное наказание по предъявляемой статье — шесть лет лишения свободы.

«Церковь последнего завета» — религиозная организация, основанная в 1991 году в Красноярском крае. Ее основатель — бывший милиционер Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году ЦПЗ была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также «Общиной Виссариона». Они проживают в нескольких населенных пунктах Курагинского района Красноярского края.

В сентябре 2020 года суд заключил под стражу создателя ЦПЗ Сергея Торопа, взявшего себе имя Виссарион. Аналогичная мера пресечения избрана его ближайшим сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Их обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ), и причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Анастасия Вещикова, Красноярск