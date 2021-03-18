В Симферополь подали воду из недостроенного водозабора

В Крыму частично запустили Бештерек-Зуйский водозабор, который будет ежедневно обеспечивать Симферополь дополнительными 10 тыс. кубометров воды, передает корреспондент “Ъ”.

По словам крымского вице-премьера Евгения Кабанова, выступавшего на церемонии пуска воды, водовод стоимостью 1,7 млрд руб. построили существенно раньше срока — за 4 месяца вместо положенных проектом 15 месяцев. «Сроки строительства водозабора удалось сократить за счет работы в трехсменном режиме»,— подчеркнул господин Кабанов. Он также отметил, что водозабор запускается не на полную мощность: пока полноценно будут работать только две скважины, дающие до 10 тыс. кубометров воды. Показатель в 16 тыс. кубометров воды в сутки планируют выполнить в течение месяца, а в июне достичь отметки в 22 тыс. кубометров в сутки.

Напомним, власти Крыма намерены обратиться в ООН с жалобой на Украину, перекрывшую полуострову подачу воды в марте 2014 года. К строительству Бештерек-Зуйского водозабора и водовода протяженностью 19 км приступили осенью прошлого года.

О ситуации с водоснабжением в регионе — в материале “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь