На Кубани за сутки выявили 124 заболевших коронавирусом

По данным на 17 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 124 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 40 721.

Продолжают лечение 3001 заболевший: из них 1019 – в стационаре, 1082 – на дому. Выздоровели и выписаны 35 561, в т.ч. 147 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 63 пациента, еще двое – на ЭКМО, уточнили в министерстве здравоохранения Кубани. С начала пандемии скончались 2159 человек, в т.ч. 12 – за последние сутки.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых пациентов – 82 женщины и 42 мужчины в возрасте от девяти месяцев до 92 лет. Заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом:

33 – Краснодар,

11 – Новороссийск,

10 – Сочи и Динской район,

7 – Апшеронск,

5 – Белореченский и Приморско-Ахтарский районы,

3 – Геленджик, Ейский, Кореновский, Северский Тбилисский и Туапсинский районы,

2 – Кавказский, Кущевский, Выселковский, Новопокровский, Гулькевичевский, Крымский, Темрюкский и Тимашевский районы,

1 – Горячий Ключ, Брюховецкий, Крыловский, Лабинский, Староминский, Успенский, Щербиновский, Белоглинский и Павловский районы.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 717,5 случаев на 100 тыс. жителей. Проведено 2629072 лабораторных исследования.

За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19 в 85 регионах. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (1201), Санкт-Петербурге (927) и Московской области (436), наименьшее число – на Чукотке (3), в ЕАО (3) и НАО (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 16 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 125 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев достигло 40 597, из них 2774 ребенка. Продолжали лечение 3036 человек, выздоровели и выписаны – 35 414, скончались 2147 (из них 13 – за сутки).

Алексей Белянин