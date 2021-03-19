«Спартак» прогулялся по «Уралу»

За семь туров до конца чемпионата отрыв лидера «Зенита» от его ближайшего преследователя «Спартака» по-прежнему составляет 4 очка. Это выяснилось после того, как красно-белые одержали вторую крупную победу в трех последних матчах, убедительно переиграв в Москве «Урал» со счетом 5:1. Тем временем на третье место вышел «Локомотив», который одержал четвертую победу подряд — на этот раз в гостях над «Уфой» со счетом 1:0 — и при равенстве очков с ЦСКА обошел армейцев по дополнительным показателям.

После того как в среду «Зенит» обыграл ЦСКА, увеличив отрыв от армейцев до восьми очков, интрига в борьбе за золото сохранялась лишь при условии победы «Спартака» над «Уралом». При этом клуб из Екатеринбурга, который сейчас идет в таблице на 12-м месте, в последние годы был для красно-белых очень непростым соперником. В последних восьми матчах, проведенных за три года, он уступил лишь однажды, а в первом круге на своем поле добился ничьей — 2:2. К тому же после окончания зимней паузы в нынешнем чемпионате «Урал», в отличие от «Спартака», еще не проигрывал.

Как бы то ни было, хозяева в четверг по традиции начали очень агрессивно. Не прошло и трех минут, как два шанса открыть счет упустил Айртон, который сначала не использовал ошибку вратаря уральцев Ивана Коновалова, не справившегося с коварным отскоком мяча от газона, а затем атаковал чужие ворота с левого фланга. Но гол не заставил себя долго ждать. Предоставив лучшему бомбардиру «Спартака» Джордану Ларссону оперативный простор неподалеку от своей штрафной, «Урал» мгновенно поплатился за свою несобранность. Швед мощно зарядил со своей ударной левой ноги, а Коновалов, похоже, не рассчитал, куда полетит мяч.

Прошло еще немного времени, и в центре внимания оказался Квинси Промес, который в очередной раз наглядно продемонстрировал, зачем «Спартак» так хотел вернуть его в межсезонье.

Как ни старался левый защитник «Урала» Игорь Калинин помешать голландцу пробить из пределов штрафной, тот все-таки оказался хитрее и отметился своим вторым голом после февральского возвращения. Но и этим в первом тайме дело не ограничилось. Перед самым перерывом правый защитник гостей Денис Кулаков в самом углу штрафной зачем-то умышленно задел ногу уже утратившего контроль над мячом Айртона. Пенальти взялся бить Александр Соболев, и Коновалов, даже вытянувшись в струнку, не сумел отразить его удар низом.

«Урал» уже выглядел обреченным, когда в начале второго тайма после долгого изучения эпизода с помощью VAR пенальти был назначен уже ворота «Спартака». Эрик Бикфалви шансов Александру Максименко не оставил, но практически сразу последовал ответ от Джордана Ларссона, который обвел уральскую стенку очень красивым ударом со штрафного.

Заключительная двадцатиминутка была отмечена изящными футбольными ножницами от Бикфалви, попавшего в Максименко, россыпью из пяти желтых карточек, из которых четыре получили спартаковцы, и спринтерским рывком в чужую штрафную неугомонного Промеса, обеспечившего еще один пенальти. Его снова реализовал Соболев. Таким образом, в последних трех турах «Спартак» забил 13 голов: шесть — «Краснодару», два — «Динамо» и пять — «Уралу». Впечатляющая результативность. Так что для «Зенита», который по-прежнему опережает москвичей на четыре очка, еще ничего не гарантировано.

Тем временем произошла очередная перестановка в первой тройке турнирной таблицы.

ЦСКА, который еще два тура назад шел вторым, опустился на четвертое место, пропустив вперед «Локомотив», набравший те же 40 очков, но опережающий армейцев по дополнительным показателям. Это произошло после того, как железнодорожники в гостях одержали очень непростую победу над «Уфой», не сумевшей за десять минут до конца помешать Гжегошу Крыховяку результативно завершить розыгрыш углового. «Локомотив» выиграл четвертый матч подряд и может продолжить победную серию после двухнедельного перерыва на матчи сборной. В следующем туре ему играть в Волгограде с «Ротором».

Однако четырьмя командами список претендентов на медали, конечно, не ограничивается. Дело в том, что всего на одно очко от третьего места отстает «Динамо», которое в гостях одержало очень волевую победу над «Краснодаром» — 3:2, сумев за последние полчаса отыграть дефицит в два мяча. А в пятницу «Локомотив» и ЦСКА обязан догнать «Сочи», принимающий дома безнадежный от безденежья «Тамбов».

Евгений Федяков