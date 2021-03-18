«Зенит» удалил армейцев от титула

«Зенит», не исключено, сделал решающий шаг к третьему подряд чемпионскому титулу, обыграв на выезде — 3:2 — ЦСКА. После этой победы его отрыв от армейцев, главных наряду со «Спартаком» зенитовских конкурентов, достиг уже восьми очков.

Может быть, главная игра даже не 23-го тура, а всей финальной части чемпионата России довольно долго должна была нравиться тем, кому жутко хотелось, чтобы «Зенит», имевший пятиочковый отрыв от ЦСКА, отцепил от «золотой гонки» по крайней мере одного конкурента. Формально соперники поддавливали друг друга по очереди, отрезками. Но тут важно их наполнение. Армейцы, нажимая, все время натыкались в выставленные на их пути многослойные и шипастые барьеры. Лучший исход — отправить мяч в штрафную наугад, без особого шанса хоть что-то из такого заброса выжать.

Зенитовцы, нажимая, то и дело сквозь барьеры просачивались. Неприятными были два подряд удара Далера Кузяева. Совсем неприятной — потеря Бактиёра Зайнутдинова, который, кажется, и предположить не мог, насколько жестко воткнется в него, когда армейский футболист будет выходить от штрафной, Магомед Оздоев. Мяч достался Артему Дзюбе, которому выпало бить с десятка метров, но — редкий для Дзюбы случай — получилось не пробить, а, по сути, просто кое-как пнуть мяч в направлении ворот.

А потом был классно разыгранный «Зенитом» угловой с попаданием в штангу от Дугласа Косты. После отскока судьи, правда, показали, что был офсайд, но стильности от этого розыгрыш не потерял. А еще был острый фланговый прорыв Вячеслава Караваева, который остановил Игорь Акинфеев. «Зенит» был жестче, целеустремленнее. Он лучше «читал» эту игру. Но именно он и пропустил первым.

ЦСКА, чтобы забить, хватило «взрыва» от своего, возможно, не самого толкового, но самого резкого игрока. Чидера Эджуке рванул на левом фланге и вдруг обнаружил, что все препятствия остались позади, можно навешивать. А навес лег прямо на голову Саломона Рондона. Когда-то так, со «второго этажа», он забивал за «Зенит», зарабатывая репутацию футболиста, годного даже для Английской премьер-лиги. Теперь забил «Зениту».

Игрок команды ЦСКА Хосе Саломон Рондон (второй справа) Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Петербуржцы ответили сразу же, схожим образом. Их тоже выручила верховая передача, траекторию которой пяткой подправил Далер Кузяев. Подправил удачно — так, что мяч угодил точно в пространство между двумя защитниками, в которое вклинилась голова уже Артема Дзюбы.

Игроки ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов (второй справа), Хёрдур Магнуссон (справа), игроки «Зенита» Далер Кузяев (слева) и Артем Дзюба (второй слева) Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

А еще более крутая драма ждала наблюдавших за этим матчем прямо перед перерывом. Для Марио Фернандеса это было жуткое несчастье: армеец блокировал удар Сердара Азмуна, упав под ноги форварду, а рикошет направил мяч в руку Фернандесу. VAR и судья Евгений Кукуляк решили, что прощать защитника, каким бы непредумышленным ни было его действие, все-таки нельзя, и наградили «Зенит» пенальти. Его исполнял Артем Дзюба, но героем стал не он, а Игорь Акинфеев, угадавший, в какой угол будет метить нападающий, и подтвердивший, что лучше него в России никто с одиннадцатиметровыми справляться не умеет. ЦСКА, чуть не очутившийся в критическом положении, благодаря своему выдающемуся вратарю удержался на плаву.

Впрочем, принявшие этот подвиг Игоря Акинфеева за добрый для ЦСКА знак страшно ошибались. Это выяснилось вскоре после перерыва.

«Зенит» вводил мяч из аута, ситуация не сулила армейцам ничего смертельно опасного. До тех пор, пока скидка Дзюбы не дошла до Вендела, и оказалось, что рядом с ним возле границы штрафной нет никого. А пальнул бразилец идеально — с полулета, с сумасшедшей силой, направив мяч по уходящей от растопыренных пальцев Акинфеева дуге в «девятку».

От ЦСКА при таком раскладе требовалось во что бы то ни стало избегать фальши. А буквально через пару минут после роскошного гола Вендела Ильзат Ахметов прямой ногой врезался в стопу Кузяева. Это был грубый фол. А степень грубости Кукуляку позволил оценить беспощадный к ЦСКА VAR: Ахметов увидел перед собой красную карточку. Армейцы остались в меньшинстве и без стержневого игрока ключевой зоны в центре поля.

Их тренер Виктор Гончаренко еще старался выкрутиться. Он перекроил схему, дал возможность дебютировать в чемпионате России приобретенному в рамках зимнего трансферного окна норвежцу Эмилю Бохинену. И ЦСКА шел вперед, оголяя тылы и заставляя трудиться, отражая неизбежные чужие выпады, Акинфеева.

Концовка была увлекательной. «Зенит» вроде бы добил армейцев, когда проход Кузяева вырулил к сбросу на Вендела. На сей раз это был удар не на силу, а на аккуратность, но с тем же печальным для хозяев результатом. Но Бохинен сберег ЦСКА лучик надежды. Это на нем нарушил в своей штрафной правила Алексей Сутормин, «привезя» пенальти, реализованный Николой Влашичем. Но несколько минут до финального свистка зенитовцы продержались.

https://www.youtube.com/watch?v=sLDb3tftWu4

После этой победы «Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков. А более или менее близко к нему после этого тура может остаться только находившийся перед ним в четырех очках позади «Спартак», который сегодня принимает «Урал».

Алексей Доспехов