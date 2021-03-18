«Партнерства больше не будет»

Госдума готова передать США прямые доказательства американского вмешательства в российские выборы. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не припомнит, когда посла России в Вашингтоне срочно бы вызывали на родину. Именно таким был ответ Москвы на интервью Джо Байдена, который не поскупился на яркие оценки деятельности Владимира Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что подходы новой администрации к России будут более жесткими, чем при Дональде Трампе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в отношениях двух стран не все потеряно.

Не отзывает, а вызывает — это тот случай, когда истина в формулировках. Официальная реакция Москвы на более чем яркие слова президента Байдена поступила лишь к вечеру. Это естественно — в Вашингтоне только наступило утро. Зато у тех, кто готовил решение в России, было время собраться с мыслями. Надо сказать, ответ получился на славу. Он вышел тонким, с изрядной долей юмора и хорошего цинизма: мы вызываем посла для консультаций. Потому что дальше так жить нельзя. Они там совсем уже, мягко говоря, не ведают, что творят. А Кремль чувствует ответственность перед всем миром, и поэтому не может допустить дальнейшую деградацию российско-американских отношений.

То есть мы как бы не заметили слов «Путин — убийца», но не реагировать на подобное невозможно. Поэтому Российская Федерация берет некую паузу, чтобы собраться с мыслями. Но отвечать в том же ключе, мол, сам убийца, сжимать кулаки, двигать на Запад флоты и подводные лодки мы, как видно, не намерены. Ну что же, редкий случай, когда можно согласиться с российским МИД. России и США нужно попытаться выйти из тупика, в котором обе страны оказались. По чьей вине — это, конечно, вопрос дискуссионный. Однако то, что с этим нужно что-то делать, не вызывает никаких сомнений.

Собственно, и Байден войну России не объявлял. Он даже по-своему сдвинул ситуацию с мертвой точки, обозначил формулу отношений, что позже подтвердил Госдеп. Звучит она, конечно, обидно, но все-таки лучше, чем ничего. Наказываем и разговариваем, привлекаем к ответственности, но готовы общаться. Однако диалог возможен лишь там, где это соответствует американским интересам. Пример: продлили договор по СНВ, но готовы наказать за другое, допустим, за вмешательство в выборы. США дают понять, что они главные, и они решают. Это не новость.

Однако никто не мешает Москве предложить свою формулу отношений, удивить нестандартным ходом. Так, глядишь, диалог и завяжется.

Тем более что мы взвалили на себя такой груз ответственности — решили не допустить деградации отношений. Найдется ли, что предложить — вот в чем вопрос. Пока что таких предложений не просматривается. Здесь видится другой сценарий. Они нам говорят: сколько угодно вызывайте или отзывайте послов, выбор у вас следующий — или становитесь хорошими, или будем дальше наказывать. Чем на это ответить? Разве что самим начать меняться. Есть лишь малое окно возможностей доказать, что дружить с Россией выгодно. Нет смысла гадать. Однако на сегодня ясно одно: партнерства больше не будет. По крайней мере, в ближайшей перспективе.