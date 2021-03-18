Девять человек погибли при крушении вертолета спецназа в Афганистане

Девять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли при крушении вертолета в провинции Вардак, сообщило Министерство обороны страны. Вертолет был сбит ракетой во время взлета, сообщает Reuters со ссылкой на источник в военно-воздушных силах и чиновника провинции.

Вертолет Ми-17 спецназа был сбит минувшей ночью. «В результате инцидента погибли девять представителей сил безопасности. Министерство обороны расследует причину крушения»,— указано в заявлении министерства (перевод «РИА Новости»).

Сегодня в Афганистане был также взорван автобус Министерства коммуникаций и информационных технологий страны. По сообщению полиции Кабула, три человека погибли, 11 были ранены. Источник «РИА Новости» сообщает о шести погибших и 12 раненых.

Оба происшествия случились перед началом консультаций по ситуации в Афганистане. 18 марта представители России, США, Китая и Пакистана, а также представители афганского правительства и «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), встречаются в Москве для обсуждения урегулирования ситуации. Решение не пригласить представителей Индии на конференцию привело к тому, что ведущие индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией.

О реакции индийских изданий — в материале “Ъ” «Придется сидеть без Дели».