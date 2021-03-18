По меньшей мере три человека погибли при взрыве автобуса с госслужащими в Кабуле

Три человека погибли, еще 11 были ранены в ходе взрыва, перевозящего государственных служащих в Кабуле, передает Reuters сообщение представителя полиции столицы Афганистана. Автобус использовался для перевозки сотрудников Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана, сказал советник министра Абдул Самад Хамид Пойя.

Источник «РИА Новости» в министерстве утверждает, что число погибших выросло до шести, а раненых — до двенадцати. «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) отрицает причастность к взрыву.

Минобороны Афганистана также сообщило о крушении вертолета Ми-17 спецназа страны в провинции Вардак. В ходе произошедшего ночью крушения, по сообщению министерства, погибли девять человек, причина крушения расследуется.

Происшествия в Афганистане случились в день консультаций по ситуации в стране. 18 марта представители афганского правительства, «Талибана», России, США, Китая и Пакистана встречаются в Москве для обсуждения урегулирования ситуации. Решение России не приглашать представителей Индии на конференцию привело к тому, что ведущие индийские СМИ призвали к переоценке отношений с Россией.

О реакции индийских изданий — в материале “Ъ” «Придется сидеть без Дели».