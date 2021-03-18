The Lancet: риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет

Люди в возрасте 65 лет и старше наименее защищены от повторного заражения коронавирусом COVID-19 , следует из исследования датских ученых, опубликованного в научном журнале The Lancet. Исследование основано на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали около 4 млн человек ( 69% населения Дании).

«Мы обнаружили, что защита от повторной инфекции SARS-CoV-2 надежна и обнаруживается у большинства людей. У естественно инфицированного населения моложе 65 лет защита от повторных инфекций в течение периода наблюдения составляет 80%»,— пришли к выводу ученые. При этом у людей старше 65 лет защита составляет 47%.

По последним данным, за более чем год пандемии в мире зарегистрировано более 121 млн случаев заражения и 2,6 млн летальных исходов. Масштабные программы по вакцинации начались в странах в конце декабря 2020 года. К концу февраля некоторые страны заявили о приходе третьей волны пандемии.

Будет ли прививка обязательным условием для пресечения границ — в материале “Ъ” «Документ на всякий заразный случай».