Партсписки пришли к согласию

Комитет Госдумы по регламенту в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект ЛДПР об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек, но с оговоркой, что ко второму чтению оно снизится до 15. Единороссы редко поддерживают инициативы оппозиции по изменению избирательного законодательства, признает соавтор поправок. Этот «жест доброй воли» позволит партии власти продемонстрировать великодушие к конкурентам и облегчит переговоры с системной оппозицией о ненагнетании напряженности в проблемных регионах, поясняет эксперт.
Законопроект об увеличении максимально допустимого числа кандидатов в общефедеральной части партсписков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек был внесен депутатами от ЛДПР еще в 2019 году, но до марта 2021 года профильный думский комитет по регламенту его так и не рассмотрел. О документе вспомнили только на прошлой неделе, когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Думы попросил спикера Вячеслава Володина ускорить рассмотрение проекта, и тот дал такое поручение. Господин Володин тогда отметил, что это предложение добавляет парламентским партиям устойчивости. При этом и он, и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнули, что инициатива важна для оппозиционных партий, а не для единороссов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (слева) и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В одобренном 17 марта заключении профильный комитет сообщает, что законопроект «совершенствует гарантии представительства партий» на выборах. Депутаты отмечают, что, как показывает практика, в общефедеральную часть включают наиболее известных граждан, поддерживающих идеи партии, поэтому «данные изменения направлены на повышение уровня информированности избирателей о партиях, участвующих в выборах, и в итоге будут способствовать осознанному волеизъявлению, гласности и открытости избирательного процесса». Поддержав концепцию проекта, комитет вместе с тем заметил, что число кандидатов должно быть определено с учетом позиции фракций, а свое предложение о 20 кандидатах авторы законопроекта не обосновали. Глава комитета, единоросс Ольга Савастьянова рассказала коллегам, что поговорила с лидером ЛДПР и тот согласен ко второму чтению изменить число кандидатов в общефедеральной части с 20 на 15.
Правительство ранее дало на законопроект отрицательный отзыв, указав, что его принятие приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части получают места в Думе в первую очередь), а такой подход приведет к ослаблению регионального представительства. Конституционный комитет Совета федерации тоже дал отрицательный отзыв, так как в пояснительной записке «не приводится достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений».
При голосовании на заседании комитета воздержался только депутат от «Справедливой России» Олег Нилов (остальные члены комитета, в большинстве своем единороссы, проголосовали за).
«Нам это не надо — эти ВИП-персоны, мы предоставим народу право выбирать депутатов»,— пояснил господин Нилов.
В его партии уже решили, что в федеральной части списка будут лишь три кандидата — лидеры объединившихся партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Коммунисты готовы поддержать законопроект: ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с “Ъ” назвал предложение ЛДПР хорошим.
Соавтор законопроекта Алексей Диденко признает, что Дума редко одобряет инициативы оппозиции по изменению избирательного законодательства. В качестве примера он привел принятый в 2014 году законопроект Владимира Жириновского о назначении президентом 10% сенаторов. На этот раз поддержка поправок ЛДПР, по мнению господина Диденко, связана в том числе с тем, что «власти идут на диалог с оппозиционными фракциями, так как важно мнение парламентских партий по итогам выборов; поэтому они будут достигать компромисса».
Эта инициатива не имеет «выигрышной социальной окраски» и какого-либо значения для общества, отмечает политолог Александр Пожалов: «Рядовому избирателю абсолютно все равно, сколько кандидатов партии включают в список и как определяется очередность мест, это воспринимается как сугубо внутренняя партийная бюрократия. Поэтому для единороссов логично поддержать законопроект оппозиции, продемонстрировав, с одной стороны, великодушие по отношению к конкурентам на выборах, а с другой — что самой "Единой России" это расширение федеральной части списка абсолютно не важно». Такой «жест доброй воли», облегчающий оппозиции планирование проходных мест для своих статусных депутатов и спонсоров, упростит властям переговоры с системными партиями о ненагнетании напряженности в проблемных округах и регионах, считает эксперт: «Ведь конституционное большинство для власти будет коваться через победы в округах, а не на голосовании за партсписки». А вот когда руководство страны поддержит инициативу о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам или введет продовольственные выплаты бедным, эти яркие социальные законопроекты будут вноситься за авторством единороссов, прогнозирует господин Пожалов,— хотя в Госдуме уже лежат несколько подобных инициатив от оппозиции.
ЦИК разъяснил порядок голосования жителей ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму
Центризбирком разместил в своем официальном Telegram-канале информацию о методах голосования проживающих за рубежом россиян. В сообщении отмечается, что эта информация публикуется «в связи с многочисленными запросами СМИ относительно возможностей для граждан иностранных государств, имеющих российское гражданство, проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу».
Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность организации голосования для жителей Донбасса без пересечения российской границы, переадресовав его в ЦИК. До этого с просьбой проработать механизм участия россиян, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в осенних выборах в Госдуму обращался в ЦИК и думский комитет по регламенту.
ЦИК напоминает, что для всех проживающих за рубежом россиян действуют установленные законом нормы. Так, на территории России граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут проголосовать, прикрепившись к избирательному участку через технологию «Мобильный избиратель». Они также вправе прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких лиц.
За пределами России ее граждане могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ. Информация о таких участках за рубежом есть на сайте ЦИКа. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании (в июне), но, например, в ходе голосования по Конституции летом 2020 года на Украине они были созданы в Харькове, Киеве, Львове и Одессе. А россияне—жители ДНР и ЛНР тогда ездили в Россию на специальных автобусах.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР, заинтересованы принять участие в выборах в Госдуму будущей осенью. По его мнению, людям было бы удобнее, если бы избирательные участки были организованы на территориях республик. В среду в эфире телеканала «Россия 24» господин Пушилин сообщил, что вопрос участия российских граждан, проживающих в ДНР, в выборах в Госдуму «прорабатывается».