Партсписки пришли к согласию

Комитет Госдумы по регламенту в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект ЛДПР об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек, но с оговоркой, что ко второму чтению оно снизится до 15. Единороссы редко поддерживают инициативы оппозиции по изменению избирательного законодательства, признает соавтор поправок. Этот «жест доброй воли» позволит партии власти продемонстрировать великодушие к конкурентам и облегчит переговоры с системной оппозицией о ненагнетании напряженности в проблемных регионах, поясняет эксперт.

Законопроект об увеличении максимально допустимого числа кандидатов в общефедеральной части партсписков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек был внесен депутатами от ЛДПР еще в 2019 году, но до марта 2021 года профильный думский комитет по регламенту его так и не рассмотрел. О документе вспомнили только на прошлой неделе, когда лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Думы попросил спикера Вячеслава Володина ускорить рассмотрение проекта, и тот дал такое поручение. Господин Володин тогда отметил, что это предложение добавляет парламентским партиям устойчивости. При этом и он, и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнули, что инициатива важна для оппозиционных партий, а не для единороссов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (слева) и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В одобренном 17 марта заключении профильный комитет сообщает, что законопроект «совершенствует гарантии представительства партий» на выборах. Депутаты отмечают, что, как показывает практика, в общефедеральную часть включают наиболее известных граждан, поддерживающих идеи партии, поэтому «данные изменения направлены на повышение уровня информированности избирателей о партиях, участвующих в выборах, и в итоге будут способствовать осознанному волеизъявлению, гласности и открытости избирательного процесса». Поддержав концепцию проекта, комитет вместе с тем заметил, что число кандидатов должно быть определено с учетом позиции фракций, а свое предложение о 20 кандидатах авторы законопроекта не обосновали. Глава комитета, единоросс Ольга Савастьянова рассказала коллегам, что поговорила с лидером ЛДПР и тот согласен ко второму чтению изменить число кандидатов в общефедеральной части с 20 на 15.

Правительство ранее дало на законопроект отрицательный отзыв, указав, что его принятие приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части получают места в Думе в первую очередь), а такой подход приведет к ослаблению регионального представительства. Конституционный комитет Совета федерации тоже дал отрицательный отзыв, так как в пояснительной записке «не приводится достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений».

При голосовании на заседании комитета воздержался только депутат от «Справедливой России» Олег Нилов (остальные члены комитета, в большинстве своем единороссы, проголосовали за).

«Нам это не надо — эти ВИП-персоны, мы предоставим народу право выбирать депутатов»,— пояснил господин Нилов.

В его партии уже решили, что в федеральной части списка будут лишь три кандидата — лидеры объединившихся партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Коммунисты готовы поддержать законопроект: ранее зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с “Ъ” назвал предложение ЛДПР хорошим.

Соавтор законопроекта Алексей Диденко признает, что Дума редко одобряет инициативы оппозиции по изменению избирательного законодательства. В качестве примера он привел принятый в 2014 году законопроект Владимира Жириновского о назначении президентом 10% сенаторов. На этот раз поддержка поправок ЛДПР, по мнению господина Диденко, связана в том числе с тем, что «власти идут на диалог с оппозиционными фракциями, так как важно мнение парламентских партий по итогам выборов; поэтому они будут достигать компромисса».

Рассмотреть проект в первом чтении депутаты планируют 23 марта.

Эта инициатива не имеет «выигрышной социальной окраски» и какого-либо значения для общества, отмечает политолог Александр Пожалов: «Рядовому избирателю абсолютно все равно, сколько кандидатов партии включают в список и как определяется очередность мест, это воспринимается как сугубо внутренняя партийная бюрократия. Поэтому для единороссов логично поддержать законопроект оппозиции, продемонстрировав, с одной стороны, великодушие по отношению к конкурентам на выборах, а с другой — что самой "Единой России" это расширение федеральной части списка абсолютно не важно». Такой «жест доброй воли», облегчающий оппозиции планирование проходных мест для своих статусных депутатов и спонсоров, упростит властям переговоры с системными партиями о ненагнетании напряженности в проблемных округах и регионах, считает эксперт: «Ведь конституционное большинство для власти будет коваться через победы в округах, а не на голосовании за партсписки». А вот когда руководство страны поддержит инициативу о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам или введет продовольственные выплаты бедным, эти яркие социальные законопроекты будут вноситься за авторством единороссов, прогнозирует господин Пожалов,— хотя в Госдуме уже лежат несколько подобных инициатив от оппозиции.

Мария Макутина