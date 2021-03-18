Богослужению установили границы

Госдума уступила религиозным организациям в споре о поправках к закону о свободе совести. Речь идет о документе, который обязывает священнослужителей, получивших духовное образование за рубежом, пройти дома переаттестацию. Законопроект мог обернуться массовой проверкой всех отучившихся, но теперь проверять будут лишь священников-«новичков». Представители иудаизма видят в нем стимулы для развития теологической системы образования в вузах, а буддисты и протестанты считают, что он «связывает руки» добросовестным священнослужителям. В РПЦ заявили “Ъ”, что документ их устраивает.

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества одобрил поправки к закону «О свободе совести и религиозных объединениях». Дата их рассмотрения во втором чтении будет известна на следующей неделе. Напомним, правительство внесло документ в Госдуму в июле 2020 года. В пояснительной записке авторы предостерегали об угрозе «священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Одно из положений предусматривало обязательную аттестацию и «дополнительное профессиональное образование» для получивших духовное образование за рубежом священнослужителей и «персонала религиозных организаций». Только после этого можно приступить к «религиозной или преподавательской деятельности на территории РФ».

Законопроект был принят в декабре в первом чтении, однако вызвал серьезную критику ряда конфессий (см. “Ъ” от 23 сентября 2020 года). Депутаты были вынуждены перенести второе чтение; по словам источника “Ъ” в аппарате Госдумы, решение об отсрочке принял спикер Вячеслав Володин — из-за негативной реакции на законопроект. Теперь в Госдуме заявляют, что документ доработан с учетом мнения священнослужителей. Так, в нем появилась оговорка, что получать дополнительное образование и проходить переаттестацию должны будут лишь те, кто впервые приступает к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также миссионерской или преподавательской деятельности. Председатель профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов указывает, что «зарубежные деятели» не должны будут получать документы о российском образовании, если они намерены прочитать лекцию и уехать.

Ранее представители ряда конфессий указывали “Ъ”, что их священнослужители просто вынуждены получать образование за рубежом. Дело в том, что многие религиозные вузы не имеют в РФ государственной лицензии. Теперь поправки разрешают получить дополнительное профобразование в федеральных вузах, духовных или светских, перечень которых утвердит Минобрнауки. После этого священнослужители должны будут пройти аттестацию «в руководящем органе российской централизованной религиозной организации».

«Законодатели пошли навстречу религиозным организациям и скорректировали порядок переаттестации с тем, чтобы избежать, во-первых, массовой проверки всех действующих священнослужителей, а во-вторых, проблем с аттестацией приезжих учителей и миссионеров,— говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН Роман Лункин.— Проверять всех священников, пасторов или имамов с иностранным аттестатом, действительно, было бы абсурдно».

«У нас никаких претензий нет»,— сообщила “Ъ” начальник правового управления Московской патриархии РПЦ игуменья Ксения (Чернега). Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода считает, что законопроект «выступает не только в качестве превентивной меры в борьбе с экстремизмом», но также «призван способствовать развитию системного религиозного образования в нашей стране». В других конфессиях радости коллег не разделяют. «В законопроекте осталось самое главное — расширение полномочий государства, направленных на регламентацию и контроль всех сфер религиозной жизни объединений и отдельных граждан,— переживает член правления Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Константин Бендас.— При такой законотворческой динамике вскоре каноны, внутренние установления и вероучение не будут иметь никакого значения в сравнении с всеохватывающими требованиями закона».

«Отрадно, что Госдума прислушалась к религиозным деятелям и экспертам и законопроект ушел на доработку, благодаря чему, если он будет принят, то не коснется действующих священнослужителей»,— сказал “Ъ” зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов. Однако, по его мнению, смысл данного закона по-прежнему не ясен. «Во-первых, централизованные религиозные организации традиционных российских религий и так ведут, да и всегда вели, жесткий контроль за своими кадрами,— заявил муфтий.— Во-вторых, почему законопроект направлен исключительно на религиозные вузы? Ведь немало российских студентов учатся в зарубежных светских вузах, причем в странах с открытой агрессивной риторикой и политикой в отношении России. И если следовать логике авторов законопроекта, то для всех этих студентов по возвращению на Родину необходимо также проводить переаттестацию по специальности в российских вузах».

«Нам до сих пор непонятен смысл этих поправок,— говорит администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Сергей Киришов (Йонтен-гелюнг).— Все священнослужители Калмыкии получают образование в Индии — получается, по приезде домой они должны будут получить допобразование, что удлиняет время их обучения. А у нас и так острая нехватка монахов». По его мнению, экстремисты «продолжат пропагандировать свои идеи, пока для добросовестных священнослужителей создаются дополнительные сложности».

Анна Васильева, Павел Коробов