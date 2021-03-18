В пикетных очередях увидели дефицит правосудия

Конституционный суд России (КС) принял к рассмотрению жалобу на нормы федерального законодательства о митингах, позволяющие штрафовать граждан за серию одиночных пикетов или пикетные очереди. Эксперты рассчитывают, что суд может пресечь практику расширенного толкования закона, которая препятствует осуществлению права на одиночное пикетирование. Ранее к такому подходу Россию призывал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который рассматривает схожее дело о правомерности привлечения к ответственности за пикетные очереди. Говоря об актуальности проблемы, в «ОВД-Инфо» приводят информацию о почти 800 задержанных во время одиночных пикетов в 2020 году.

Проверить ч. 1.1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (уведомление о проведении публичного мероприятия) и ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) на соответствие Основному закону просит экоактивистка из Казани Ирина Никифорова. В прошлом году ее привлекли к ответственности за организацию серии одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода. Жители выходили к зданию кабмина Татарстана, призывая главу республики Рустама Минниханова к диалогу. Полицейские квалифицировали действия Ирины Никифоровой по ч. 2 ст. 20.2 КоАП, суд назначил экоактивистке 30 часов обязательных работ.

В жалобе, которая есть в распоряжении “Ъ”, отмечается, что обязанность уведомлять органы власти о проведении митинга или демонстрации является необходимым ограничением права на мирные собрания из-за массовости, которая повышает риск нарушения общественного порядка. Серия же одиночных пикетов в форме пикетной очереди при отсутствии критерия одновременности скопления людей не образует, отмечают заявители.

В 2013 году КС уже высказывался об одиночных пикетах, когда рассматривал жалобу группы оппозиционных депутатов и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Тогда суд подтвердил конституционность ч. 1.1 ст. 7 закона о митингах, отметив, что одиночные пикеты можно квалифицировать как единое мероприятие, только когда они проводятся одновременно: «Если несколько пикетов, каждый из которых формально подпадает под признаки одиночного, с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые (или более того — идентичные) наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы, то они могут восприниматься и оцениваться, в том числе с точки зрения соответствия установленному порядку организации и проведения публичных мероприятий, как пикетирование, осуществляемое группой лиц»,— говорилось в постановлении.

«Конституционный суд проверил норму и установил ограничительные критерии для ее применения, а Верховный суд указал их в своих разъяснениях,— объясняет аналитик правозащитного центра "ОВД-Инфо" Александр Лохмутов.— Но на практике суды вообще не рассматривают критерии как ограничительные, привлекая к ответственности пикетчиков, даже если какие-то из них не выполняются. Например, "одновременность" подменяется "одним периодом времени", который может растягиваться на несколько часов, весь день или даже неделю. При этом человек может даже и не знать, что кто-то стоял в этом месте до него, или будет нести ответственность за то, что кто-то выйдет после».

ЕСПЧ в своих постановлениях излагал отличную от КС позицию. Так, в деле «Лашманкин и другие против России» проблема одиночных пикетов рассматривалась наряду с необоснованностью отказов в согласовании акций, массовыми задержаниями демонстрантов, а также уголовным преследованием участников мирных акций. Впоследствии комитет министров СЕ призывал Россию не трактовать несколько одиночных пикетов как массовую акцию. По данным «ОВД-Инфо», только в 2020 году во время проведения одиночных пикетов в России было задержано 799 человек. Всего на 567 акциях, по информации правозащитников, задержали 2435 человек. Таким образом, 32,8% задержаний пришлись на одиночные пикеты. В «ОВД-Инфо» уточняют: в 2020 году задерживать пикетчиков стали чаще. В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге задержан 621 человек, в 2019-м — 349, в 2018-м — 290, в 2017-м — 157, а в 2016 году — 165 человек.

В декабре прошлого года в ч. 1.1 ст. 7 ФЗ «О собраниях…» были внесены изменения, которые позволяют квалифицировать пикетную очередь в качестве массового мероприятия. Юрист Института права и публичной политики Вадим Даньшов, подготовивший жалобу Ирины Никифоровой, говорит, что в этом случае КС должен рассмотреть саму суть нормы: «В нашей жалобе есть два довода: наличие правовой неопределенности в прежней редакции закона и нарушение пропорциональности ограничения, которое, по нашему мнению, есть в обоих случаях. Неопределенность была связана с тем, что в старой редакции не было текстовой формулировки, позволяющей привлекать к ответственности. В новой редакции формулировка появилась, а нарушение пропорциональности ограничения осталось».

Российское законодательство об одиночных пикетах продолжают изучать и в Страсбурге. В ноябре прошлого года ЕСПЧ коммуницировал жалобы девяти заявителей, которых привлекли к ответственности за проведение пикетных очередей в Москве. В каждом случае полиция расценила мероприятие как массовое пикетирование, которое требовало предварительного уведомления, после чего заявители были задержаны.

Марина Царева, Санкт-Петербург