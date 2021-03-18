Танкеры уводят от локализации

Минэнерго просит минимум до 2022 года отсрочить введение балльной системы подсчета локализации крупнотоннажных нефтяных танкеров, объясняя это необходимостью загрузки верфи «Звезда». Отсрочка может позволить «Звезде» избежать жестких требований по локализации при строительстве танкеров для проекта «Роснефти» «Восток Ойл». Против таких исключений выступают Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация. Эксперты напоминают, что в балльной системе заложен достаточный переходный период, а «Звезда» уже получает значительную господдержку.

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго выступает за отсрочку внедрения балльной системы подсчета локализации крупнотоннажных судов в рамках 719-го постановления правительства (см. подробнее “Ъ” от 21 сентября 2020 года). Эта система предполагает постепенное ужесточение требований к уровню локализации. Как рассказал 16 марта в рамках круглого стола в Госдуме замглавы департамента судостроительной промышленности Минпромторга Алексей Исачкин, замечания со стороны Минэнерго не были урегулированы в рамках согласительного совещания 5 марта, «пишется особое мнение на доклад вице-премьеру». Он добавил, что ФАС, Минсельхоз, Минтранс и Минэкономики согласовали проект.

В своей позиции, направленной в Минпромторг (копия от 8 декабря 2020 года есть у “Ъ”), Минэнерго предлагало дать отсрочку для морских танкеров по перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов как минимум до 1 января 2022 года «в связи с необходимостью обеспечения выполнения производственной программы верфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка.— “Ъ”) по строительству танкерного флота для транспортировки углеводородного сырья по Севморпути». В Минэнерго сообщили, что продолжают участвовать в обсуждении этого вопроса. В «Роснефти» отказались от комментариев.

«Мы говорим, что условия должны быть для всех равнозначные, и формировать требования для локализации необходимо уже сейчас без каких-либо отлагательных условий»,— заявил 16 марта господин Исачкин. Его поддержал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, отметив, что «принципиально важно минимизировать количество исключений».

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, полагают, что речь может идти о флоте, который должен быть построен для проекта «Роснефти» «Восток Ойл». На встрече у президента Владимира Путина 25 ноября 2020 года глава компании Игорь Сечин говорил, что для вывоза продукции с проекта на «Звезде» размещен заказ на десять танкеров класса Arc7, а в целом для «Восток Ойл» планируется построить 50 судов различных классов. О новых контрактах пока не сообщалось. Если контракты будут заключены до внедрения балльной системы, это освободит «Звезду» от необходимости соблюдать более жесткие требования по локализации.

Как напомнил в рамках круглого стола замглавы ЦНИИ «Курс» Дмитрий Стоянов, предполагается, что каждому типу судна присваивается определенное количество баллов, которое повышается с годами. До 2023 года идет «комфортный уровень» локализации — 1,7–2,5 тыс. баллов. «По нашим расчетам, диапазон максимального количества баллов с учетом полной возможной комплектации — 6–7,5 тыс., то есть в среднем в самом начале необходимо набрать около 40%»,— отметил господин Стоянов.

Сейчас постановлению 719 должны соответствовать 15 газовозов и три танкера-продуктовоза, строящиеся на «Звезде» с бюджетными компенсациями, а также малые рыбопромысловые суда и суда, построенные в рамках крабовых аукционов. Кроме того, планируется обязать бизнес использовать только российские суда для некоторых видов работ (см. “Ъ” от 1 августа 2019 года).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что «Звезда» получает достаточный уровень господдержки, чтобы требовать от нее максимального синергетического эффекта с точки зрения локализации. «Все-таки верфь строится не для того, чтобы формировать корпус и заниматься крупноблочной сборкой того, что произведено в Южной Корее, даже если на первом этапе для формирования компетенций это было необходимо»,— заключает он.

Анастасия Веденеева