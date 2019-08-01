Бизнес положили на стапель

Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок. В последнем случае создается угроза обновления речного флота и судов «река-море», поскольку критерии признания такой продукции российской сейчас невыполнимы. При этом правительство получит право и самостоятельно смягчать эти требования для некоторых отраслей и даже отдельных проектов. В результате, считают собеседники “Ъ”, в худшем положении окажутся небольшие игроки, которые не смогут добиться для себя исключений.

Правительство может получить право определять отдельные виды работ, выполнять которые можно будет только с помощью построенных в России судов. Речь идет о каботажных перевозках грузов и пассажиров, разведке и разработке минеральных ресурсов в водах и на шельфе РФ, морских перевозках и хранении углеводородов на Севмпорпути. Соответствующие поправки к Кодексу торгового мореплавания были одобрены 31 июля на заседании правительства.

По словам премьера Дмитрия Медведева, изменения нужны для поддержки российских верфей, которые «загружены в лучшем случае наполовину».

Как уточняется в тексте законопроекта (есть у “Ъ”), поправки не имеют обратной силы, и уже заключенные контракты не будут затронуты. При этом, хотя и сейчас неясно, на какие именно виды деятельности будет распространено новое регулирование, правительство дополнительно получит возможность по своему усмотрению разрешать использование иностранных судов.

Поправки разработал Минпромторг, который хотел еще с 2019 года ввести запрет на перевозку нефти, газа и угля по Севморпути иностранными судами (см. “Ъ” от 22 марта 2018 года). В министерстве отметили, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию. За подобные инициативы всегда выступала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В прошлом году глава ОСК Алексей Рахманов отмечал, что такие изменения «автоматически означают больше заказов».

Жестким противником прошлой редакции законопроекта был НОВАТЭК (см. “Ъ” от 25 октября 2018 года). Но в итоге компания согласилась строить свои газовозы для проекта «Арктик СПГ-2» на дальневосточной «Звезде». В НОВАТЭКе “Ъ” сообщили, что, хотя и поддерживают развитие отечественного судостроения, нужно обратить внимание на «вопрос своевременного исполнения российскими судостроителями взятых на себя обязательств». Так, в начале 2016 года по заказу НОВАТЭКа был подписан контракт на строительство танкера Arc7 «Юрий Кучиев» на верфи ОСК со сроком поставки в 2018 году, однако сроки «неоднократно сдвигались верфью в одностороннем порядке и до настоящего момента судно заказчику не передано». Поэтому, считают в НОВАТЭКе, верфи должны подтвердить возможность надлежащего исполнения обязательств по строительству судов и «только после этого можно рассматривать введение ограничений».

Источники “Ъ” уверены, что крупные компании смогут получить разрешения правительства использовать суда иностранной постройки.

При этом способность верфей обеспечить потребности российских проектов на СМП неочевидна, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев: «Если у "Газпром нефти" ситуация благополучная, а у НОВАТЭКа близка к разрешению, то своевременное строительство флота для "Восток Ойл", "Востокугля" и "Северной звезды" находится в состоянии неопределенности».

Согласно законопроекту, чтобы судно считалось построенным в РФ, оно должно соответствовать определенным требованиям (они указаны в 719-м постановлении). Эта увязка больше всего беспокоит российские судоходные компании, работающие на речных судах и судах «река-море» (см. “Ъ” от 16 октября 2018 года). Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что смежники российских верфей не производят компоненты, необходимые для признания судна российским по 719-му постановлению. С ним согласен и другой источник “Ъ”: с 1 июня нужно использовать не менее восьми позиций из подготовленного Минпромторгом перечня оборудования, но сейчас таких серийных образцов практически нет. Уже есть прецедент, когда из-за разногласий в трактовке 719-го постановления компания отказалась от заказа на десять судов, хотя под это уже были найдены средства, добавляет собеседник “Ъ”: иностранным компаниям для локализации оборудования в РФ нужны экономические условия и объемы заказа, которые российские верфи не могут обеспечить.

Анастасия Веденеева