Бизнес положили на стапель

Правительство собирается загрузить российские верфи, обязав бизнес использовать суда местной постройки для некоторых видов деятельности, в том числе перевозок энергетических грузов по Севморпути и каботажных перевозок. В последнем случае создается угроза обновления речного флота и судов «река-море», поскольку критерии признания такой продукции российской сейчас невыполнимы. При этом правительство получит право и самостоятельно смягчать эти требования для некоторых отраслей и даже отдельных проектов. В результате, считают собеседники “Ъ”, в худшем положении окажутся небольшие игроки, которые не смогут добиться для себя исключений.
Правительство может получить право определять отдельные виды работ, выполнять которые можно будет только с помощью построенных в России судов. Речь идет о каботажных перевозках грузов и пассажиров, разведке и разработке минеральных ресурсов в водах и на шельфе РФ, морских перевозках и хранении углеводородов на Севмпорпути. Соответствующие поправки к Кодексу торгового мореплавания были одобрены 31 июля на заседании правительства.
Как уточняется в тексте законопроекта (есть у “Ъ”), поправки не имеют обратной силы, и уже заключенные контракты не будут затронуты. При этом, хотя и сейчас неясно, на какие именно виды деятельности будет распространено новое регулирование, правительство дополнительно получит возможность по своему усмотрению разрешать использование иностранных судов.
Поправки разработал Минпромторг, который хотел еще с 2019 года ввести запрет на перевозку нефти, газа и угля по Севморпути иностранными судами (см. “Ъ” от 22 марта 2018 года). В министерстве отметили, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию. За подобные инициативы всегда выступала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В прошлом году глава ОСК Алексей Рахманов отмечал, что такие изменения «автоматически означают больше заказов».
Жестким противником прошлой редакции законопроекта был НОВАТЭК (см. “Ъ” от 25 октября 2018 года). Но в итоге компания согласилась строить свои газовозы для проекта «Арктик СПГ-2» на дальневосточной «Звезде». В НОВАТЭКе “Ъ” сообщили, что, хотя и поддерживают развитие отечественного судостроения, нужно обратить внимание на «вопрос своевременного исполнения российскими судостроителями взятых на себя обязательств». Так, в начале 2016 года по заказу НОВАТЭКа был подписан контракт на строительство танкера Arc7 «Юрий Кучиев» на верфи ОСК со сроком поставки в 2018 году, однако сроки «неоднократно сдвигались верфью в одностороннем порядке и до настоящего момента судно заказчику не передано». Поэтому, считают в НОВАТЭКе, верфи должны подтвердить возможность надлежащего исполнения обязательств по строительству судов и «только после этого можно рассматривать введение ограничений».
При этом способность верфей обеспечить потребности российских проектов на СМП неочевидна, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев: «Если у "Газпром нефти" ситуация благополучная, а у НОВАТЭКа близка к разрешению, то своевременное строительство флота для "Восток Ойл", "Востокугля" и "Северной звезды" находится в состоянии неопределенности».
Согласно законопроекту, чтобы судно считалось построенным в РФ, оно должно соответствовать определенным требованиям (они указаны в 719-м постановлении). Эта увязка больше всего беспокоит российские судоходные компании, работающие на речных судах и судах «река-море» (см. “Ъ” от 16 октября 2018 года). Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что смежники российских верфей не производят компоненты, необходимые для признания судна российским по 719-му постановлению. С ним согласен и другой источник “Ъ”: с 1 июня нужно использовать не менее восьми позиций из подготовленного Минпромторгом перечня оборудования, но сейчас таких серийных образцов практически нет. Уже есть прецедент, когда из-за разногласий в трактовке 719-го постановления компания отказалась от заказа на десять судов, хотя под это уже были найдены средства, добавляет собеседник “Ъ”: иностранным компаниям для локализации оборудования в РФ нужны экономические условия и объемы заказа, которые российские верфи не могут обеспечить.
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