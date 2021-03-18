Детским товарам не досталось сертификатов

Более половины организаций, выдающих обязательные сертификаты соответствия детским товарам, прекратили свою работу. Такие данные приводит профильная ассоциация. Эти структуры не были включены в специальный реестр после ужесточения правил работы, требующих в том числе от руководства отраслевых компаний профильного образования. Чиновники настаивают, что с рынка ушло только 3% участников рынка. В то же время сложившаяся ситуация уже привела к росту издержек производителей и продавцов, что неминуемо скажется на конечной стоимости детских товаров.

Свыше 50% организаций, выдающих сертификаты и декларации на детские товары, приостановили свою работу с начала 2021 года, следует из мониторинга Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Документ есть в распоряжении “Ъ”. В декабре 2020 года в России действовало 705 проводящих обязательную оценку соответствия детских товаров и игрушек организаций.

По данным АИДТ, причиной этому стало принятое в сентябре 2019 года постановления правительства РФ №1236 «Об основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза». С 1 января 2021 года вступил в силу ряд новых критериев, установленных в этом постановлении, объясняет глава АИДТ Антонина Цицулина. «Из-за этого 375 аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий были исключены из национальной части реестра Федеральной службы аккредитации (ФСА)»,— уточняет она. В ассоциации отмечают, что из-за возникшей ситуации в два раза увеличились сроки проведения оценки соответствия и в полтора раза — ее стоимость. Эту процедуру производители и ритейлеры должны проходить согласно техрегламентам Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и «О безопасности игрушек».

Представитель сети детских товаров «Дочки-сыночки» объясняет, что в постановлении №1236 заложены критерии к аккредитованным лицам, которые косвенно влияют на качество выполняемых работ. Например, по новым правилам руководитель испытательной лаборатории и его заместитель должны обладать профильным образованием, иначе такие организации исключаются из реестра. Порядок и сроки пересмотра решения об исключении по-прежнему в документе не определены, отмечают в «Дочках-сыночках».

Среди мер поддержки, мотивирующих добросовестное поведению при оценке соответствия детских товаров, в АИДТ предлагают ввести типовой договор между заявителем и аккредитованным лицом для синхронизации нормативно-правовых требований, сформировать основы определения состава затрат, включаемых в стоимость работ, провести оценку конкуренции на рынке техрегулирования. Соответствующие письма ассоциация направила в Минпромторг и Минэкономики. В Минпромторге и Минэкономики сообщили “Ъ”, что пока не получали предложение АИДТ. По данным Минэкономики, сейчас в стране работают 322 аккредитованных лица, что всего на 3% меньше, чем в 2020 году. В ФСА называют эти же цифры. В Минэкономики и ФСА добавили, что постановление правительства направлено на «пресечение необоснованной выдачи документов».

Наибольшее количество документов о соответствии требуется ритейлерам, а также производителям детской мебели, учебного оборудования и средств гигиены. Один из федеральных FMCG-ритейлеров сообщил “Ъ”, что сроки и стоимость проведения оценки на такие товары с января 2021 года выросла. Это привело к удорожанию себестоимости товаров на 1–2%, говорят в «Дочках-сыночках». Кроме того, в момент исключения из национальной части реестра ряд таких лабораторий выполняли работу по заказу ритейлеров, что стало причиной задержек товара и финансовых потерь, уточняют там.

Заместитель гендиректора по развитию ГК «Аскона» Алексей Говырин комментирует, что, кроме роста стоимости проведения сертификации, на испытание с нового года приходится отправлять не один, а сразу три образца. В сети «Детский мир» не ответили на вопросы “Ъ”. В «Дочках-сыночках» ожидают, что возобновить деятельность смогут не более 10% исключенных из реестра организаций, около 40% — планируют ликвидацию юридических лиц или банкротство.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова