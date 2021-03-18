Каникулы в письменном виде

Депутаты намерены законодательно закрепить обязанность банков письменно объяснять заемщику отказ в кредитных каникулах. Сейчас это выполняется по рекомендательному письму ЦБ. Банкиры просят депутатов более четко описать регламент ответов.

В среду, 17 марта, Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к ФЗ «О потребительском кредите (займе)», которые в случае принятия обяжут банки указывать причину отказа в предоставлении кредитных каникул, в том числе ипотечных. Как следует из пояснительной записки новых поправок, знание причины позволит обеспечить заемщикам возможность досудебного обжалования отказа банков в предоставлении каникул. Депутаты указывают, что сейчас заемщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банкиров. «Банки взамен предлагают им собственные программы реструктуризации задолженности, которые не всегда являются экономически выгодны для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения»,— пишут они.

Банк России уже обращался к банкам с рекомендациями указывать причину отказа, но не все кредитные организации исполняют данные рекомендации, сетуют власти.

Банкиры считают текущий проект недостаточно проработанным. «Реализация данной инициативы должна быть четко регламентирована на законодательном уровне, в частности форма ответа с единообразными формулировками для всех банков»,— указал “Ъ” директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов. В ВТБ указали, что «критерии по ипотечным каникулам являются прозрачными», а «заемщики могут самостоятельно оценить свои шансы на оформление каникул».

Впрочем, по словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, это не поможет снизить количество отказов в кредитных каникулах, но это позволит банкам структурировать работу с заемщиками и улучшить взаимоотношения с клиентами. «Заемщику важно знать, что он сделал не так, по какой именно причине произошел отказ,— объясняет она.— Сейчас проблема немотивированных отказов есть, она более широко проявилась с возникновением пандемии». Между тем в законе об ипотечных каникулах (76-ФЗ) уже записана обязанность мотивировать отказ в ответе на заявку потребителя, но мониторинг правоприменения законов о кредитных и ипотечных каникулах со стороны ОНФ показал, что заявки кредиторы часто «теряли». При получении обоснованного отказа «клиент банка получит возможность написать мотивированную претензию самому банку или в Банк России», считает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. На банки инициатива существенного влияния не окажет, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Ольга Шерункова