Мораторий для избранных

Может ли компания воспользоваться мораторием на банкротство, если ее основной вид деятельности по ОКВЭД не входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии? Спор об этом впервые вынесен на рассмотрение экономколлегии Верховного суда (ВС) РФ. Юристы отмечают, что коды ОКВЭД зачастую не совпадают с реальной деятельностью компаний, а практика по этому вопросу неоднозначна, поэтому позиция ВС имеет важное значение для бизнеса.

Экономколлегия ВС рассмотрит дело, связанное с определением круга лиц, на которых должен распространяться мораторий на банкротство. Спор возник в связи с тем, что ООО «СП Мебель» поручилось по кредиту Игоревского деревообрабатывающего комбината в Сбербанке. ООО «Таргет Инвест», купившее права требования у банка, подало на банкротство поручителя, и арбитражный суд Мособласти в мае 2020 года возбудил такое дело в отношении «СП Мебели».

Однако апелляция вернула заявление инициатору, решив, что компания подпадает под мораторий на банкротство (действовал с 4 апреля 2020 года до 7 января 2021-го), поскольку занимается в том числе розничной торговлей бытовыми изделиями (код ОКВЭД 47.5), которая отнесена к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям. Кассация с этим согласилась. Суды также отметили, что «СП Мебель» в июле 2020-го направила требование Сбербанку и «Таргет Инвесту» о предоставлении «кредитных каникул», в течение которых, в частности, нельзя обращаться с требованием к поручителю.

Но «Таргет Инвест» добился передачи дела в экономколлегию ВС. Кредитор ссылался на то, что отнесение к пострадавшим отраслям определяется только по основному (а не дополнительному) коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года — у «СП Мебель» это производство мебели (код 31.01, не входит в перечень правительства). Кроме того, «Таргет Инвест» настаивал, что обратиться за «кредитными каникулами» может только заемщик, но не его поручитель.

Директор департамента корпоративного права РКТ Елена Кравцова отмечает, что экономколлегия впервые рассмотрит такой спор. «Позиция ВС будет важна для бизнеса и для тех споров, которые еще рассматриваются в нижестоящих инстанциях»,— указывает старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко. Адвокат КА «Делькредере» Антон Демченко добавляет: «На уровне апелляционных и кассационных судов много противоречивых прецедентов».

Статус компании как поручителя по кредиту, по мнению юристов, сам по себе не препятствует применению к нему банкротного моратория. Однако они не согласны с выводом апелляции о праве поручителя потребовать «кредитные каникулы», если сам заемщик за ними не обращался. По мнению Валерия Зинченко, «самостоятельное обращение поручителя за кредитными каникулами, в противоречии с волей заемщика, не отвечает требованиям формальной логики и закона». «Это противоречило бы природе поручительства»,— согласна Елена Кравцова. «Если дать такое право поручителю, то заемщику каникулы могут навязать, хотя он о них не просил»,— указывает господин Демченко.

Но ключевой вопрос дела — какие виды бизнеса имеют право на банкротный мораторий. Из буквального толкования законодательства следует, что значение имеет только основной ОКВЭД, указывает госпожа Кравцова. Валерий Зинченко добавляет, что на данный момент существующие разъяснения ВС не обязывают суд на стадии принятия заявления кредитора проверять соотношение основного ОКВЭД и фактической деятельности должника. При этом ситуации, когда формально основная деятельность компании по разным причинам не совпадает с фактической, не редки, и есть множество примеров, когда компании вели деятельность не по основному ОКВЭД и пострадали от ограничений, связанных с COVID-19, рассказывает Антон Демченко. По его мнению, мораторий вводился как «механизм, призванный защитить как можно больше должников» и «воля законодателя была направлена на то, чтобы кодами ОКВЭД дать лишь ориентир для применения льгот, не исключая возможности распространения защиты от банкротства на иные предприятия».

Впрочем, учитывая, что дело передано в коллегию по жалобе кредитора, юристы полагают, что ВС может пойти по формальному пути и закрепить позицию о том, что если основной ОКВЭД не в списке, то лицо не является пострадавшим и не получает защиту.

Анна Занина, Екатерина Волкова