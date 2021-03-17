Роспотребнадзор: у 10% привившихся не вырабатывается иммунитет

Около 10% людей не вырабатывают антитела после вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет не только о препаратах от COVID-19, а о практически всех вакцинах, пояснила она.

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте, сильное такое число людей, не реагируют на вакцинацию не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться»,— сказала госпожа Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

Анна Попова добавила, что переболевший COVID-19 может быть носителем вируса, а потому «человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих». По словам главы Роспотребнадзора, чаще всего коронавирусом россияне заражаются внутри семьи. Она отметила, что период с марта по апрель — «это некоторый рост, активизация сезонных вирусов». «Они сегодня возвращаются к нам после зимы на короткое время. Но этот период обязательно присутствует каждую весну. Мы видим сегодня некоторое увеличение вируса гриппа В»,— сообщила Анна Попова.

Госпожа Попова добавила, что в России пока нет тяжело заболевших британским и южноафриканским штаммами коронавируса. «Пока у нас нет тяжело заболевших штаммами: ни 28 человек, которые привезли в РФ британский штамм, выявленные здесь, ни 2 человека, которые привезли южноафриканский штамм. Тяжелой клиникой пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них. Но мы очень широко смотрим круг контактов. Вот для этих случаев мы максимально широко ограничиваем возможное распространение этого вируса»,— сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в России заразилось более 4,4 млн человек, умерло свыше 92 тыс. 16 марта Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса, до этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».