Фитнес-клубы качают цены

Фитнес-индустрия постепенно выходит из коронакризиса: продажи клубных и дополнительных услуг почти вернулись на уровень 2019 года. Восстановление спроса заставляет бизнес задуматься о повышении цен, поскольку клубам предстоит не только компенсировать инфляционные потери, но и расплатиться с долгами.

Продажи абонементов в фитнес-клубы Москвы по итогам февраля 2021 года оказались на 6,5% ниже, чем в аналогичный период докризисного 2019 года. Это заметно лучше показателя января, когда падение оценивалось в 8%, свидетельствуют данные Национального фитнес-сообщества (НФС). По данным организации, хотя в регионах динамика похуже, но она обнадеживает: падение продаж клубных карт по итогам минувшего месяца оценивается в 11,9%, в январе речь шла о 13,7%.

Президент НФС Елена Силина связывает сложившуюся ситуацию в том числе с февральскими праздниками, когда россияне часто покупают в подарок клубные карты.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) не отмечают более быстрого восстановления рынка Москвы, но наличие позитивного тренда подтверждают. По оценкам организации, по итогам января выручка фитнес-клубов была на 10–15% ниже докризисной, в феврале — на 5–10%, в марте разница может сократиться до 5% относительно 2019 года, когда показатель оценивался в 15,4 млрд руб. «В некоторых городах Сибири восстановление идет быстрее, чем в Москве»,— отмечает президент АОФИ России Ольга Киселева.

О неплохих показателях говорят и сами клубы. Операционный директор X-Fit в России Ирина Троска указывает, что сейчас в Москве поток клиентов примерно на 15% ниже, чем до пандемии, но к концу весны спад может нивелироваться. Спрос на дополнительные услуги фитнес-клубов восстанавливается даже быстрее, чем на карты. Согласно оценкам НФС, по итогам февраля в Москве спрос был на 5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. В регионах спад оценивается в 7,2%. В январе показатели оценивались в 7% и 13,9% соответственно.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает общий рост активности посетителей фитнес-клубов со снижением опасений из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений. «Стало понятно, что второй волны закрытий не будет»,— рассуждает он. Эксперт добавляет, что к занятиям многие возвращаются после длительного перерыва, болезней, стрессов или потери физической формы: это объясняет рост интереса к персональным тренировкам.

Достаточно у клубов и новых клиентов, хотя сами операторы не всегда этому рады. Один из собеседников “Ъ” на рынке поясняет, что ключевая причина роста продаж абонементов и персональных тренировок — скидки и акции. О восстановлении выручки на этом фоне, по его словам, речи пока не идет: «С прошлого марта мы потеряли 20–30% клиентов, а новые люди сейчас привлекаются только за счет специальных цен».

«Огромные скидки клубы были готовы давать в предыдущие годы, сейчас стоимость услуг постепенно растет за счет отказа от агрессивных маркетинговых акций»,— уверен Михаил Бурмистров. Ирина Троска подтверждает, что в обозримой перспективе сеть, скорее всего, повысит цены: этот шаг призван прежде всего скорректировать инфляционные процессы. Ольга Киселева ждет, что выручка фитнес-клубов выйдет на докризисный уровень в марте-апреле текущего года. Но делать выводы о восстановлении отрасли эксперт не спешит из-за большого объема накопленных долгов, сформировавшихся из платежей за аренду и по кредитам. На то, чтобы разобраться с ними, у бизнеса уйдет полтора-два года.

Кроме того, рынок спортивных студий пока достаточно далеко от восстановления. Так, владелица Velobeat Ася Шпильман оценивает текущее падение трафика в 25% относительно докризисного периода, но связывает это с сохраняющимися ограничениями. «В одной из студий у нас 33 тренажера, из них можно единовременно использовать только 21 из-за требования о том, что на человека должно приходиться не менее 4 кв. м»,— объясняет она. Госпожа Шпильман считает, что на классические фитнес-клубы это ограничение почти не влияет: из-за большей общей площади они редко бывают сильно заполнены.

Александра Мерцалова