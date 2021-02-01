Физкульт-камбэк

Стабилизация эпидемиологической обстановки стимулирует россиян возвращаться к привычным занятиям фитнесом: в первой половине января клубы продали всего на 20% меньше карт, чем годом ранее. После спада на 40% в августе отрасль воспринимает эти цифры позитивно. Но сохраняющаяся неопределенность способствует переходу клиентов на краткосрочные абонементы. Решающим для фитнес-индустрии станет первое полугодие, когда будет ясно, какое количество клиентов удалось удержать.

Активность на фитнес-рынке постепенно восстанавливается: по итогам первых двух недель января продажи клубных карт были на 20,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В декабре спад оценивался в 28,1%, а в период с августа по декабрь — в 30–40%. Такие данные приводит Национальное фитнес-сообщество (НФС). Одновременно в клубах начал восстанавливаться трафик: в первой половине января посетителей было на 22,2% меньше, чем в начале 2020 года, хотя еще в декабре снижение оценивалось в 26,8%. В августе в клубах занималось на 38,4% меньше людей, чем годом ранее.

Падение продаж дополнительных услуг (персональные тренировки, занятия в платных группах, массаж.) по итогам первых двух недель января в НФС оценивают в 15,5%. В декабре разрыв был 19,7%, а в августе — 31,2%. Президент НФС Елена Силина связывает позитивную динамику с адаптацией отрасли: клубы предлагают новые программы, услуги и линейки карт. Она поясняет, что средний чек и горизонт планирования клиентов сократились, сейчас россияне предпочитают покупать клубные карты на более короткий срок. Несколько опрошенных “Ъ” участников фитнес-рынка падение среднего чека в январе относительно аналогичного периода прошлого года оценили в 20–30%. По их словам, клиенты активно переключаются с годовых карт на абонементы на полгода или несколько месяцев.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что нежелание потребителей покупать долгосрочные абонементы объясняется не только опасениями, связанными с дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации и введением ограничений, но и с изменившимся режимом работы. «Еще не все офисные сотрудники понимают, будут ли они каждый день ходить в офис или работать из дома»,— указывает он. На этом фоне, по мнению эксперта, фитнес-клубам приходится не только вводить краткосрочные карты, но и повышать их доступность, предлагать бонусы, на которые обычно могли рассчитывать только держатели долгосрочных карт.

Сами клубы, впрочем, настроены позитивно. Директор по операционной деятельности X-Fit Ирина Троска отмечает, что с начала января интерес к фитнесу растет, что хорошо сказывается на продажах. «Месяц, скорее всего, закроем с разрывом минус 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— рассчитывает она. Топ-менеджер отмечает, что такие показатели позволяют рассчитывать на динамичное восстановление отрасли до докризисного уровня. В сети С.С.С.Р. также ждут оптимистичного развития ситуации.

Хотя Елена Силина ждет, что процесс растянется на длительный срок и восстановление произойдет не раньше 2023 года. Показательным для отрасли, по ее мнению, станет первое полугодие текущего года. Михаил Бурмистров говорит, что действие абонементов, купленных до пандемии, будет заканчиваться уже в первом квартале и станет понятно, какое количество клиентов клубам удалось удержать. В целом эксперт формирует достаточно позитивный прогноз, отмечая, что тренд на занятия спортом и переход к здоровому образу жизни только усилился, а восстановление фитнес-рынка может произойти к концу 2022 года.

Одной из ключевых проблем для отрасли в НФС традиционно называют высокую стоимость аренды, которая достигает примерно 30% от всех затрат клуба. В прошлом году ключевым игрокам, по словам госпожи Силиной, удалось договориться о скидках, но только на 10–30%. Полностью решить проблему, считает она, можно было бы через господдержку арендодателей, пошедших на уступки.

Александра Мерцалова