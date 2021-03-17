Главу исполкома Заинска могут обвинить в халатности из-за сгоревшего памятника

Заинская городская прокуратура направила с следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела против заказчика и исполнителя работ по установке памятнику Воину-освободителю, который сгорел в минувший вторник.

Надзорный орган считает, что бывший глава исполкома Заинска должен быть привлечен по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а предприниматель, изготовивший памятник по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что «муниципальный заказчик осуществил приемку выполненных работ по изготовлению и установке памятника, не убедившись в том, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности». Вместе с тем «в ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации», говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее МВД по Татарстана сообщило, что установлены подозреваемые в поджоге памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения. В отношении их родителей полицейские составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Следственное управление СКР по Татарстану ранее возбудило уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). Его расследование подл личный контроль взял Александр Бастрыкин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"