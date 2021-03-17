В Татарстане установили подозреваемых в поджоге памятника Воину-освободителю Ими оказались четверо несовершеннолетних

Сотрудники полиции Татарстана установили подозреваемых в поджоге памятника Воина-освободителя в Заинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что подозреваемыми оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения. В отношении их родителей полицейские составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, инцидент произошел накануне. По данным МВД, четверо несовершеннолетних жгли ветки возле монумента, в результате чего памятник вспыхнул. В итоге он сгорел полностью. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

"Ъ-Казань"