Надзор быстрого реагирования

В среду прошла первая коллегия Генеральной прокуратуры РФ, на которой генпрокурор Игорь Краснов, назначенный на должность в январе прошлого года, отчитался не за работу своего предшественника Юрия Чайки, а за свою. И несмотря на то что господин Краснов сам является выходцем из СКР, им были отмечены многочисленные нарушения как в работе следственных органов, так и оперативных служб. Определиться же с приоритетами генпрокурору помог президент Владимир Путин.

«За прошедший очень непростой 2020 год прокуроры защитили социальные права более миллиона граждан. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 млрд руб. долгов по заработной плате»,— сказал, открывая коллегию надзорного ведомства, Владимир Путин. И в целом, по его словам, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить «критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда».

«Ваша задача вместе с другими государственными органами,— напутствовал собравшихся в зале прокуроров президент,— обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации». И конечно, отмечал глава государства, на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей и семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей, которые одни воспитывают детей: «Надо незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям пособий, компенсаций, других видов материальной помощи». По его словам, нельзя оставлять без внимания и факты домашнего насилия, ведь в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних были совершены членами их семей.

Выделил глава государства и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов: «Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться».

При этом одной из ключевых задач органов прокуратуры, напомнил президент, остается борьба с преступностью: «Вы отвечаете за координацию всей правоохранительной деятельности в России и должны делать все необходимое для снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости преступлений, в том числе требовать более качественной работы от органов дознания и предварительного следствия».

«Нужно изучать правомерность отказов в регистрации сообщений о преступлениях, в рамках полномочий по ведению правовой статистики выявлять фальсификации учетных документов, давать принципиальную оценку фактам волокиты при расследовании уголовных дел и проведении доследственных проверок»,— отметил господин Путин.

Другим важным направлением он назвал поддержку гособвинения. По словам президента, прокуроры должны демонстрировать высокую компетентность, эффективно защищать интересы государства, общества и граждан. В том числе необходимо повышать качество работы по защите прав предпринимателей, «в целом по обеспечению надежности всего каркаса отечественной деловой среды». «Прошу реагировать на все факты давления и ущемления прав хозяйствующих субъектов, особенно в малом и среднем бизнесе, а также в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей»,— сказал он, отметив, что государство в последнее время старается поддержать этот сектор и этих людей.

По словам господина Путина, не менее серьезное внимание прокуроры должны уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества. Нужно, отметил он, выявлять и несоответствие расходов госслужащих их доходам, а также совершенствовать механизмы возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем.

Сам господин Краснов, недавно отметивший год в должности генпрокурора, также много говорил о правозащитном направлении в деятельности органов прокуратуры. Всего, по его словам, при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами только за год было пресечено 4 млн нарушений и восстановлены права более 1 млн человек. Благодаря вмешательству надзора погашены долги перед работниками почти на 24 млрд руб. и перед бизнесом по уже исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 37 млрд руб.

При этом, считает генпрокурор, его подчиненным «важно наращивать практику» предъявления регрессных исков к чиновникам, которые игнорировали обязательства перед предпринимателями «и создали своим бездействием дополнительную нагрузку на бюджет».

«Нужно переложить ее (нагрузку.— “Ъ”) на их плечи, что окажет и профилактический эффект»,— подчеркнул господин Краснов.

Он рассказал, что в прошлом году была проверена деятельность 11 федеральных органов власти и ключевых корпораций, а также практически всех крупнейших предприятий—исполнителей гособоронзаказа. В результате пресечено более 51 тыс. нарушений закона, касающихся ненадлежащего выполнения контрактных обязательств, программ импортозамещения, ценообразования. А в связи с выявленными фактами хищений, использования контрафактной продукции и другими нарушениями по материалам прокуроров возбуждено почти 500 уголовных дел. Кроме того, в суды направлено 2,5 тыс. исков на сумму более 1,3 млрд руб. Теперь важно обеспечить по ним реальное взыскание, отметил генпрокурор.

Игорь Краснов рассказал, что за год прокурорами выявлено четверть миллиона нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 90 тыс. фактов несоблюдения госслужащими установленных запретов и ограничений. В связи с этим 35 тыс. чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 507 уволены в связи с утратой доверия. К нарушителям антикоррупционного законодательства подчиненные господина Краснова заявили иски на рекордную сумму в 84 млрд руб., большая часть из которой была удовлетворена судами. Однако, отметил генпрокурор, далеко не во всех случаях удалось добиться исполнения судебных решений, поэтому прокуроры, считает он, должны «со всей ответственностью отнестись к надзорному сопровождению деятельности судебных приставов в указанном направлении».

Игорь Краснов рассказал, что в прошлом году увеличилось число зарегистрированных преступлений, которых оказалось более 2 млн.

Среди них на 16% стало больше тяжких и на 5% особо тяжких деяний, а киберпреступность и вовсе увеличилась в полтора раза, причем раскрывается лишь четверть таких преступлений. «При этом проблема с раскрываемостью обострилась и по другим категориям преступлений. К сожалению, во многом это связано с системными упущениями в работе следственных органов и оперативных служб»,— подчеркнул генпрокурор, отметив, что за год прокурорами выявлено более 5 млн нарушений, допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Почти 14 тыс. уголовных дел направлено в суды после отмены решений органов предварительного расследования об их приостановлении. «Запоздалые, неполные меры по сбору и закреплению доказательств, как известно, способствуют уходу виновных лиц от ответственности. Поэтому надзор на всех стадиях должен быть своевременным и эффективным»,— отметил он.

Часть вины лежит и на самих прокурорах. Последние, например, оказались не готовы к работе в недавно созданных апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции. «Так, кассационными судами отменено либо изменено 40% итоговых судебных решений, но только треть из них по представлениям прокуроров»,— сообщил Игорь Краснов, отметив, что прокуроры должны своевременно обнаруживать нарушения, «препятствующие постановлению законных и справедливых приговоров».

Владимир Путин в завершение попросил «тщательно проанализировать», с чем связано снижение раскрываемости преступлений.

И обратил внимание на то, что в отношении 180 тыс. подсудимых было прекращено их уголовное преследование. «Нужно и впредь добиваться того, чтобы все приговоры были объективными и справедливыми, полностью соответствовали норме закона»,— отметил он.

Николай Сергеев